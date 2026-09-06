Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τους νέους και τις νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών που επιθυμούν να εξασφαλίσουν μια θέση σε πρόγραμμα αμειβόμενης μαθητείας στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:59, για την εισαγωγή στις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας του οργανισμού κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να συνδυάσουν την εκπαίδευση με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Συγκεκριμένα, παρακολουθούν τα απογευματινά μαθήματα στη σχολή, ενώ το πρωί εργάζονται ως ασκούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Παράλληλα, λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή έως 652 ευρώ, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να δικαιούνται επιπλέον επίδομα στέγασης 240 ευρώ και επίδομα σίτισης 180 ευρώ τον μήνα.

Πώς διαμορφώνεται η οικονομική ενίσχυση

Οι μαθητευόμενοι μπορούν να απασχοληθούν σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους οργανισμούς, δήμους και ΔΕΚΟ, επιλέγοντας ανάμεσα σε 41 ειδικότητες αιχμής. Η αμοιβή τους αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου ημερομισθίου που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Για τη φετινή περίοδο, το ποσό ανέρχεται σε 652 ευρώ τον μήνα για πενθήμερη εργασία, ενώ για τετραήμερη απασχόληση διαμορφώνεται στα 520 ευρώ τον μήνα. Η μαθητεία παρέχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ενώ οι μαθητές έχουν δικαίωμα σε σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες και αναβολή στράτευσης.

Με την ολοκλήρωση της φοίτησης, οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο επιπέδου 3 και μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΕΠΑΛ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι ηλικίας από 15 έως 29 ετών που διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και κατά την ημερομηνία εγγραφής δεν συμμετέχουν σε εκπαίδευση, κατάρτιση ή εργασία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr με χρήση κωδικών TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον ψηφιακό σύμβουλο DYPA_GO, ο οποίος παρέχει εξατομικευμένη ενημέρωση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υποψηφίου.

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές αποκτούν όχι μόνο γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες, αλλά και εμπειρία που διευκολύνει την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Οι διαθέσιμες ειδικότητες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τομείς όπως αρτοποιία-ζαχαροπλαστική, κομμωτική, μαγειρική, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, βοηθός νοσηλευτικής, βοηθός φαρμακείου, logistics, κυβερνοασφάλεια, τεχνικά επαγγέλματα αυτοκινήτου, αεροσκαφών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανολογίας και ψηφιακών εφαρμογών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 7 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ενστάσεις θα κατατεθούν από 8 έως 10 Σεπτεμβρίου, οι οριστικοί πίνακες θα δημοσιευτούν στις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Διαβάστε ακόμη

500.000 ταμειακές στο «μάτι» της Εφορίας

Ενίσχυση 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι τη δικαιούνται – Τι αλλάζει με προσωπική διαφορά, αυξήσεις, τριετίες

Η ΔΕΘ της αγοράς: Το «πακέτο» που μοιράζει €500 – 3.000 σε 1,5 εκατ. δικαιούχους – Τα μέτρα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ