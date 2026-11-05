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Ένας «μονόκερος» που εκτίναξε την αποτίμησή του στα 5 δισ. δολ. μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, με Ισραηλινούς founders και πρόσβαση σε ισχυρούς επενδυτές των ΗΠΑ, μια νεοφυής τεχνολογική εταιρεία η οποία κατάφερε να αντλήσει κεφάλαια ύψους 1 δισ. δολ. από κορυφαία VCs και ανέπτυξε μια πλατφόρμα AI agents για την υποστήριξη της λειτουργίας και της εξυπηρέτησης πελατών μεγάλων επιχειρήσεων, «είδε την ευκαιρία» και επέλεξε -από τα μέσα της περσινής χρονιάς- την Ελλάδα για το ξεκίνημα της γεωγραφικής επέκτασής του και την ίδρυση στη χώρα μας ενός από τα πρώτα γραφεία της στην Ευρώπη – μια από τις στρατηγικές αγορές της.

Η Wonderful διατηρεί νομικά τη βάση της στην Ολλανδία και από τις αρχές του 2025, όταν ιδρύθηκε από τους Bar Winkler, CEO και Roey Lalazar, Chief Technology Officer, τρέχει με ρυθμούς που… ξεπερνούν τις εξελίξεις, καθώς δίνει κιόλας το «παρών» σε 35 αγορές του κόσμου, με την ελληνική να ανήκει στο TOP-3, μαζί με αυτές της Ιταλίας και της Ελβετίας, με την Ολλανδία και την Αυστρία να έπονται και να συμπληρώνουν τη «χρυσή» πεντάδα.

Στους 7 «ανακοινώσιμους μεγάλους πελάτες» της Wonderful (μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες startup εφαρμοσμένης Τεχνητής Νοημοσύνης διεθνώς) στην Ελλάδα, για τους οποίους έχει ήδη υλοποιήσει έργα (από ένα σύνολο άνω των 150 enterprise πελατών, σε 12 κλάδους) συμπεριλαμβάνονται ο όμιλος ΟΤΕ-Telekom, η Τράπεζα Πειραιώς, τα ΕΛΤΑ, η Εθνική Ασφαλιστική, οι Autohellas-Hertz, Viva και Hellas Direct κ.ά., όπως ανέφεραν, μεταξύ άλλων, η Ίλια Τζωρτζοπούλου, γενική διευθύντρια (General Manager) Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης και ο Γιώργος Κοντογιάννης (Site CTO, South East Europe), με αφορμή τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Wonderful στην Αθήνα, ένα διοικητικό και τεχνικό κέντρο για όλη την περιοχή ευθύνης.

Η ελληνική ομάδα επιβεβαιώνει εμπράκτως την «ψήφο εμπιστοσύνης» στο ταλέντο της και τις ικανότητές της, με το γεγονός ότι διατηρεί την ευθύνη για την εξυπηρέτηση πελατών σε 5 χώρες συνολικά (επιπλέον δηλαδή σε Κύπρο, Τουρκία, Βουλγαρία, Μάλτα) και παράλληλα, μέσω της συνεργασίας της με τον ΟΤΕ, την πρώτη στην Ελλάδα (που χαρακτήρισε ως «ορόσημο» η κ. Τζωρτζοπούλου) συμπράττει και με τον γερμανικό «κολοσσό» της Deutsche Telekom σε 5 κράτη.

Μέσα σε 20 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς της, η Wonderful πολλαπλασίασε τα επαναλαμβανόμενα έσοδά της -σε ετήσια βάση- από το 1 εκατ. δολ. στα 80 εκατ. δολ., ενώ παρέχει τις υπηρεσίες της σε βασικούς κλάδους κάθε οικονομίας, όπως οι τηλεπικοινωνίες, ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός, τα logistics, η ενέργεια, η βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο, η ναυτιλία κ.ά.

Παράλληλα, μετρά αθροιστικά 850 εργαζόμενους σε 35 χώρες, με την ελληνική ομάδα να αριθμεί 31 άτομα, στην πλειοψηφία τους τεχνικούς, με στόχο να διπλασιάσει το προσωπικό της στην Ελλάδα και να το τετραπλασιάσει στη ΝΑ Ευρώπη (50 εργαζόμενοι σήμερα) εντός του 2027.

Ακόμα, η γενική διευθύντρια Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης αποκάλυψε ότι η Wonderful βρίσκεται σε συζητήσεις για στρατηγικές εξαγορές άλλων εταιρειών (και στην Ελλάδα), κυρίως τοπικών, με την προοπτική να γίνουν κινήσεις οι οποίες θα συμπληρώσουν το portfolio των υπηρεσιών της και την τεχνογνωσία της με την κατάλληλη προσαρμογή των AI agents και σε επίπεδο γλώσσας.

Οι διεθνείς επενδυτές

Το project της: η εταιρεία ανέπτυξε το Wonderful AI OS, μια ενιαία εταιρική πλατφόρμα που διαχειρίζεται αυτόνομους ψηφιακούς βοηθούς (AI agents) για φωνητική και γραπτή επικοινωνία, και για εφαρμογές εσωτερικών λειτουργιών και διακυβέρνησης.

Η Wonderful υποστηρίζεται από διεθνείς επενδυτές όπως οι Index Ventures, Insight Partners, Bessemer Venture Partners, IVP, Vine Ventures, 9Yards και Salesforce.

Η Ελλάδα αποτέλεσε εξαρχής επιχειρησιακή βάση της, καθώς το πρώτο έργο της Wonderful για τον όμιλο Deutsche Telekom μπήκε στις «ράγες» στην Αθήνα, με την εφαρμογή στον ΟΤΕ.

Η ομάδα μηχανικών εγκαταστάθηκε απευθείας στα συστήματα του οργανισμού, συνδέοντας την πλατφόρμα χωρίς να διαταράξει τις υπάρχουσες υποδομές, όπως εξήγησε η κ. Τζωρτζοπούλου και τον Μάιο του 2026, η Τράπεζα Πειραιώς έθεσε σε παραγωγή φωνητικούς πράκτορες μέσα σε μόλις 12 εβδομάδες. Μάλιστα την ταχύτητα των ελληνικών έργων κατέγραψε η εφημερίδα The Wall Street Journal.

Σε υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε και επενδυτικά η Wonderful. Μετά τη χρηματοδότηση Series A ύψους 100 εκατ. δολ. από την Index Ventures, ακολούθησε γύρος Series B 150 εκατ. δολ. υπό την Insight Partners και τον Σεπτέμβριο του 2026 η Insight Partners ηγήθηκε γύρου Series C ύψους 550 εκατ. δολ.

Γεφυρώνει το κενό

Η Wonderful έχει ως στόχο να γεφυρώσει το κενό μεταξύ των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης και της αξιοποίησής της από τις επιχειρήσεις. Μέσα από ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα (Wonderful AI OS) δημιουργεί κοινή πλατφόρμα για το προσωπικό, τους AI Agents και τις εφαρμογές, μετασχηματίζοντας πλήρως την οργανωτική λειτουργία κάθε οργανισμού.

Τα προϊόντα αναπτύσσονται είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, με κοινούς κανόνες διακυβέρνησης, ασφάλειας και διαχείρισης σε όλη την πλατφόρμα.

Οι μηχανικοί της Wonderful εργάζονται μαζί με τους πελάτες για να φέρουν την πρώτη εφαρμογή σε παραγωγική λειτουργία. Στη συνέχεια μεταφέρουν τη σχετική τεχνογνωσία, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν όλο και περισσότερο να αναπτύσσουν, να επεκτείνουν και να διαχειρίζονται την πλατφόρμα από μόνες τους.

Magenta TV και ΕΛΤΑ

Η συνδρομητική τηλεοπτική υπηρεσία της Cosmote TV, νυν Magenta, που εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές μέσω δορυφόρου και streaming, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Η διαχείριση αυτού του όγκου οδηγεί σε μια συνεχή ροή εισερχόμενων κλήσεων στα call centers:

αντιμετώπιση προβλημάτων αποκωδικοποιητών, διαχείριση ταυτοποίησης, επεξήγηση πακέτων και επίλυση ζητημάτων χρέωσης.

Ο ΟΤΕ έπρεπε να μειώσει τόσο τον όγκο όσο και την επαναληψιμότητα των κλήσεων χωρίς να επηρεαστεί η εικόνα του brand. Η επίτευξη όλων των KPI κατά την ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών API και τη διαχείριση πραγματικού όγκου εισερχόμενων κλήσεων ήταν ακριβώς το είδος της εφαρμογής για το οποίο δημιουργήθηκε η Wonderful, η οποία προχώρησε από τον σχεδιασμό μέχρι την παραγωγική λειτουργία μέσα σε οκτώ εβδομάδες.

Τι άλλαξε: Το ποσοστό των κλήσεων που εξυπηρετήθηκαν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση έφτασε το 50% (σχεδόν τριπλάσιο από το σημείο αναφοράς) και συνεχίζει να αυξάνεται καθώς προστίθενται νέες ροές και γνώσεις στον agent. Ο μέσος χρόνος διαχείρισης κλήσεων μειώθηκε κατά 30% με τον AI agent.

Στα ΕΛΤΑ η εταιρεία ανέλαβε την 24ωρη αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση για τον εντοπισμό δεμάτων. Η συνεργασία της Wonderful με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ξεκίνησε στις αρχές του 2026, με σκοπό την επίλυση των σχετικών προβλημάτων που προέκυπταν σε αυτόν τον τομέα, λόγω της αδυναμίας των συστημάτων και του περιορισμένου ανθρώπινου δυναμικού στο τηλεφωνικό κέντρο.