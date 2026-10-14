Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια νέα ψηφιακή διαδικασία αλλάζει από τις 12 Οκτωβρίου 2026 τον τρόπο με τον οποίο οι ασφαλισμένοι και οι πολίτες απευθύνονται στον e-ΕΦΚΑ. Το νέο υποσύστημα για ερωτήματα, αναφορές και καταγγελίες συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, ακόμη και φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας αποτελεί μέρος του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ και της ανάπτυξης του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Στόχος είναι η απλούστευση της επικοινωνίας με τον φορέα και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποθέσεων που υποβάλλουν οι πολίτες.

Τέλος στις επισκέψεις και στα διάσπαρτα e-mail

Μέχρι σήμερα, ένα ερώτημα, μια αναφορά ή μια καταγγελία μπορούσε να απαιτήσει αποστολή e-mail σε διαφορετικά σημεία επικοινωνίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ήταν αναγκαία η προσέλευση του ασφαλισμένου στην αρμόδια υπηρεσία.

Η νέα διαδικασία μεταφέρει την υποβολή των αιτημάτων στο διαδίκτυο, επιτρέποντας στους πολίτες να διεκπεραιώνουν τις σχετικές ενέργειες χωρίς μετακίνηση.

Μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλλουν τόσο γενικά όσο και ειδικά ερωτήματα, αλλά και αναφορές ή καταγγελίες. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται τα διαφορετικά σημεία επαφής και δημιουργείται μια πιο οργανωμένη διαδικασία επικοινωνίας με τον φορέα.

Η δυνατότητα εξ αποστάσεως υποβολής αναμένεται να περιορίσει την ανάγκη για αυτοπρόσωπη παρουσία, ενώ παράλληλα διευκολύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο ασφαλισμένος.

Αυτόματη δρομολόγηση κάθε αιτήματος

Το βασικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι η αυτοματοποιημένη δρομολόγηση των υποθέσεων.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή ενός αιτήματος, το σύστημα αναγνωρίζει το αντικείμενο της υπόθεσης και το διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσιακή δομή που είναι υπεύθυνη για την εξέτασή του.

Η διαδικασία αυτή περιορίζει την ανάγκη να αναζητά ο ίδιος ο πολίτης ποια υπηρεσία πρέπει να επιληφθεί του ζητήματος. Παράλληλα, επιτρέπει στις αρμόδιες μονάδες να λαμβάνουν τα αιτήματα που αντιστοιχούν στο αντικείμενό τους.

Η νέα αρχιτεκτονική αποσκοπεί έτσι σε ταχύτερη διαχείριση των υποθέσεων, με λιγότερα ενδιάμεσα στάδια και μικρότερη γραφειοκρατική επιβάρυνση.

Ψηφιακή διαδρομή από την υποβολή έως την απάντηση

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο κατατίθεται ένα αίτημα. Αφορά συνολικά τη διαδρομή διαχείρισης της υπόθεσης, από την αρχική υποβολή μέχρι την εξέτασή της από την αρμόδια υπηρεσία και την τελική απάντηση.

Η συγκέντρωση των διαδικασιών σε ένα ενιαίο σύστημα δημιουργεί ένα πιο σαφές πλαίσιο για τη διαχείριση των ερωτημάτων και των καταγγελιών, ενώ παράλληλα περιορίζει τις περιττές επικοινωνίες και μετακινήσεις.

Για τους ασφαλισμένους, το ζητούμενο είναι κυρίως η μείωση του χρόνου αναμονής και η απλούστερη πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Για τον φορέα, η αυτοματοποιημένη κατανομή των αιτημάτων επιδιώκει καλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιακών δομών και πιο αποτελεσματική επεξεργασία των υποθέσεων.

Η νέα πλατφόρμα εντάσσεται, επομένως, στη συνολικότερη προσπάθεια ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, με έμφαση στην εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση, στην αυτοματοποίηση και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Διαβάστε ακόμη

Γιάννης Κοτζιάς: Η ναυτιλία «όπλο» στις γεωπολιτικές συγκρούσεις

Πώς η ΑΙ απορροφά τον παγκόσμιο πλούτο

Συνέντευξη για δουλειά: Η ερώτηση του εργοδότη που έχετε δικαίωμα να μην απαντήσετε

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ