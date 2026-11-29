Πιο ευέλικτο γίνεται το πλαίσιο για όσους διεκδικούν σύνταξη αναπηρίας χωρίς να διαθέτουν μακρόχρονο ασφαλιστικό βίο, καθώς επικαιροποιημένες ερμηνευτικές κατευθύνσεις αποσαφηνίζουν κρίσιμα σημεία της διαδικασίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα απαιτούμενα ένσημα, ο χρονικός ορίζοντας που ελέγχεται για τη θεμελίωση του δικαιώματος, η δυνατότητα εργασίας των δικαιούχων αλλά και η διόρθωση λαθών σε εκκρεμείς ή ήδη κριθείσες υποθέσεις.

Ο βασικός κανόνας εξακολουθεί να προβλέπει 15 έτη ασφάλισης για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας. Παράλληλα, διατηρείται η ειδική πρόβλεψη για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τόσα χρόνια εργασίας, η οποία επιτρέπει τη θεμελίωση δικαιώματος με 5 έτη συνολικής ασφάλισης, εφόσον υπάρχουν 2 έτη ενσήμων μέσα σε μία πενταετία.

Νέος χρόνος ελέγχου για τη διετία

Η καθοριστική μεταβολή αφορά το πότε αναζητείται η διετία των ενσήμων. Στο προηγούμενο καθεστώς, η εξέταση περιοριζόταν στην πενταετία πριν την επέλευση της αναπηρίας. Με τις νέες κατευθύνσεις, τα 2 έτη ασφάλισης μπορούν να καλυφθούν και εντός της πενταετίας που προηγείται της αίτησης συνταξιοδότησης. Έτσι, αν κατά την εμφάνιση του προβλήματος υγείας δεν υπήρχε αυτή η διετία, ο ασφαλισμένος –εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή του– μπορεί να εργαστεί και να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα ένσημα πριν καταθέσει το αίτημά του.

Στην πράξη, η ρύθμιση λύνει τα χέρια σε περιπτώσεις που μέχρι πρότινος οδηγούσαν σε αναμονή πολλών ετών. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με αναπηρία από το 2020 και 5 έτη ασφάλισης, ο οποίος δεν είχε συμπληρώσει 2 έτη στην πενταετία πριν από το 2020, όφειλε έως τώρα να συνεχίσει να εργάζεται μέχρι να φτάσει τη 15ετία. Με τη νέα προσέγγιση, μπορεί να αξιοποιήσει την πενταετία πριν την αίτηση για να κλείσει τη διετία και να διεκδικήσει σύνταξη νωρίτερα. Αντίστοιχα, σε περίπτωση όπου κάποιος είχε αναπηρία το 2018 χωρίς τη διετία το διάστημα 2013–2018, αλλά κατέγραψε δύο χρόνια ασφάλισης την περίοδο 2021–2026, πλέον μπορεί να αιτηθεί τη σύνταξη αναπηρίας.

Επανέλεγχος αιτήσεων, εργασία και διορθώσεις

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη ότι απορριπτικές αποφάσεις μπορούν να μπουν ξανά στο μικροσκόπιο. Όταν πλέον πληρούνται οι προϋποθέσεις με τα απαιτούμενα ένσημα, ανοίγει ο δρόμος για απονομή σύνταξης μαζί με αναδρομικά που ανάγονται στην αρχική αίτηση.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι οι συνταξιούχοι με αναπηρία μπορούν να εργάζονται κανονικά εισπράττοντας ολόκληρη τη σύνταξη, χωρίς περικοπή λόγω μισθού, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν λειτουργεί ως φραγμός στην επαγγελματική δραστηριότητα κάποιο εισοδηματικό ή περιουσιακό όριο.

Την ανάγκη για προσεκτικό έλεγχο των πράξεων αποτυπώνει χαρακτηριστική υπόθεση ασφαλισμένης με ανεύρυσμα εγκεφάλου. Αρχικά, η απόφαση εκδόθηκε με 7 έτη ασφάλισης αντί για περίπου 26 έτη και με ποσοστό αναπηρίας 67%. Μετά από ενστάσεις τόσο στο ΚΕΠΑ όσο και στον ΕΦΚΑ, το ποσοστό αναπηρίας διαμορφώθηκε περίπου στο 86% και αναγνωρίστηκαν τα πραγματικά έτη ασφάλισης. Το αποτέλεσμα ήταν η μηνιαία σύνταξη να ενισχυθεί κατά 570 ευρώ σε σχέση με τα αρχικά 320 ευρώ, ενώ καταβλήθηκαν και αναδρομικά – μια εξέλιξη που δείχνει ότι βιαστικές κρίσεις μπορούν να ανατραπούν με προσφυγή στις προβλεπόμενες διαδικασίες.