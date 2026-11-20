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Από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου αναμένεται να αρχίσει η εμφάνιση των πρώτων ποσών για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει δύο ξεχωριστές ημερομηνίες καταβολής, την Τετάρτη 25 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τις πιστώσεις να ακολουθούν τη συνήθη πρακτική της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Για τους συνταξιούχους, επομένως, χρειάζεται διάκριση ανάμεσα στην επίσημη ημερομηνία πληρωμής και στη στιγμή που το ποσό γίνεται διαθέσιμο στον λογαριασμό τους. Η εμφάνιση των χρημάτων νωρίτερα είναι αναμενόμενη, αλλά δεν πραγματοποιείται υποχρεωτικά την ίδια ώρα για όλους, καθώς εξαρτάται από την τράπεζα και την εξέλιξη των πιστώσεων.

Η πληρωμή για τα πρώην ταμεία μισθωτών και το Δημόσιο

Η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία που αφορά στις συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου. Σε αυτή τη φάση περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και εκείνοι των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ. Στο ίδιο σκέλος πληρωμών εντάσσονται επίσης οι δικαιούχοι των πρώην ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα προβλέπεται η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα χρήματα από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σχετική πίστωση από το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο τηρούν τον λογαριασμό τους.

Η πιθανή διαθεσιμότητα από την Πέμπτη δεν αλλάζει την επίσημη ημερομηνία καταβολής. Αποτελεί το χρονικό σημείο από το οποίο συνήθως ξεκινά η εμφάνιση των ποσών, πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος πληρωμών της Παρασκευής. Συνεπώς, η μη εμφάνιση χρημάτων στις πρώτες απογευματινές ώρες δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει πρόβλημα με την πληρωμή.

Η πρώτη πίστωση και οι διαφορές μεταξύ τραπεζών

Το πρώτο σκέλος του προγράμματος έχει οριστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Για τους δικαιούχους αυτής της ημερομηνίας, η αναμενόμενη έναρξη εμφάνισης των ποσών τοποθετείται το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή της Τρίτης 24 Νοεμβρίου. Η διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί σταδιακά, χωρίς κοινή ώρα πίστωσης για όλες τις τράπεζες.

Αυτό σημαίνει ότι δύο συνταξιούχοι που ανήκουν στην ίδια ημερομηνία πληρωμής μπορεί να δουν το ποσό σε διαφορετική χρονική στιγμή. Το καθοριστικό στοιχείο για την πραγματοποίηση ανάληψης από ΑΤΜ είναι να έχει προηγηθεί η εμφάνιση της σύνταξης στο διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού.

Οι δύο ημερομηνίες αφορούν σε διαφορετικές ομάδες δικαιούχων και δεν σημαίνουν ότι κάθε μηνιαία σύνταξη θα μοιραστεί σε δύο δόσεις. Το πρόγραμμα διαχωρίζει χρονικά τις καταβολές, με πρώτη ημερομηνία την 25η Νοεμβρίου και δεύτερη την 27η Νοεμβρίου, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο συνταξιούχος.

Για τον προγραμματισμό των υποχρεώσεών τους, οι δικαιούχοι χρειάζεται να λαμβάνουν ως σταθερό σημείο αναφοράς την επίσημη ημερομηνία καταβολής. Η προηγούμενη εργάσιμη αποτελεί το πιθανό χρονικό παράθυρο νωρίτερης πρόσβασης στα χρήματα και όχι εγγύηση συγκεκριμένης ώρας. Ο έλεγχος του λογαριασμού μέσα στα αντίστοιχα διαστήματα δίνει την ασφαλέστερη εικόνα για το αν το ποσό είναι ήδη διαθέσιμο.