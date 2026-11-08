Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αλλάζει η διαδικασία συνταξιοδότησης για τους δημοσίους υπαλλήλους, με τον e-ΕΦΚΑ να ενεργοποιεί νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων, η οποία αναμένεται να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να επιταχύνει την απονομή των συντάξεων.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη σειρά των ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν από το Δημόσιο. Πλέον, η αίτηση συνταξιοδότησης θα υποβάλλεται πριν από την παραίτηση από την υπηρεσία, αντιστρέφοντας την πρακτική που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Με τη νέα διαδικασία, ο ΕΦΚΑ θα ενημερώνεται εγκαίρως για την πρόθεση αποχώρησης του υπαλλήλου, ενώ θα συγκεντρώνει νωρίτερα τα απαραίτητα ασφαλιστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων διαδοχικής ασφάλισης.

Πώς γίνεται η νέα ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τέσσερα βασικά βήματα:

1. Είσοδο στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και επιλογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

2. Μετάβαση στην κατηγορία «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Δημοσίους Υπαλλήλους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου».

3. Επιλογή της υπηρεσίας υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχής.

4. Συμπλήρωση της κατάλληλης αίτησης, ανάλογα με την περίπτωση, όπως για σύνταξη γήρατος.

Η ηλεκτρονική υποβολή εφαρμόζεται ήδη στους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, ενώ πλέον επεκτείνεται και στους εργαζομένους του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η υπηρεσία για τις συντάξεις γήρατος ενεργοποιείται πρώτη, ενώ από τις 9 Νοεμβρίου προβλέπεται να είναι διαθέσιμη και η αντίστοιχη διαδικασία για τις συντάξεις χηρείας.

ΕΦΚΑ: Σε 42 ημέρες η απονομή κύριας σύνταξης στο Δημόσιο

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, οι χρόνοι έκδοσης των κύριων συντάξεων για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο διοικητής του Οργανισμού ανέφερε ότι ο μέσος χρόνος απονομής διαμορφώνεται πλέον σε περίπου 42 ημέρες, από τη στιγμή που παραλαμβάνεται το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότερες από εννέα στις δέκα συντάξεις εκδίδονται εντός ενός μήνα από την παραλαβή του συγκεκριμένου εγγράφου. Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία εκτιμάται ότι θα περιορίσει περαιτέρω τον χρόνο αναμονής, καθώς οι ασφαλισμένοι θα καταχωρίζουν αναλυτικά το ιστορικό τους και τις περιόδους διαδοχικής ασφάλισης ήδη από το στάδιο της αίτησης.

Προς νέο ρεκόρ οι αιτήσεις συνταξιοδότησης το 2026

Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κινητικότητα στο συνταξιοδοτικό σύστημα, με τις εκτιμήσεις της διοίκησης του ΕΦΚΑ να δείχνουν ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης θα ξεπεράσουν τις 210.000 έως το τέλος του 2026. Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα πρόκειται για νέο ιστορικό υψηλό.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης από τη γενιά που γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, αλλά και στις αλλαγές που επιτρέπουν στους συνταξιούχους να συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ήδη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να εργάζονται, αξιοποιώντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

My ΕΦΚΑ: Πρόσβαση στο ασφαλιστικό ιστορικό

Παράλληλα με τη νέα διαδικασία συνταξιοδότησης, επεκτείνονται οι δυνατότητες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης μέσω της πλατφόρμας My ΕΦΚΑ. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνδέονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς και να ελέγχουν το ασφαλιστικό τους ιστορικό, να παρακολουθούν στοιχεία της ασφάλισής τους, να υποβάλλουν αιτήσεις και να εκδίδουν ασφαλιστική ενημερότητα.

Η διοίκηση του Οργανισμού επισημαίνει ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί σημαντικό μέρος του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες για μισθωτούς, μη μισθωτούς και το ΚΕΑΟ βρίσκονται σε λειτουργία, ενώ το επόμενο στάδιο αφορά την περαιτέρω ψηφιοποίηση των συνταξιοδοτικών διαδικασιών.

Ψηφιακοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις με οφειλές

Στον σχεδιασμό του ΕΦΚΑ περιλαμβάνεται επίσης η ενίσχυση των ηλεκτρονικών ελέγχων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές. Όπως εξήγησε ο διοικητής του Οργανισμού, αξιοποιούνται συστήματα ανάλυσης δεδομένων και αξιολόγησης κινδύνου, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως ύποπτες δραστηριότητες και επιχειρήσεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσθετα χρέη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί παρεμβάσεις για την αποτροπή συσσώρευσης νέων οφειλών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αλλαγές εντάσσονται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ, με βασικές προτεραιότητες την ταχύτερη απονομή συντάξεων, την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.