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Τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και να προχωρήσουν στη συνταξιοδότησή τους, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να παραμείνουν μέχρι τέλους σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης, έχουν υπό προϋποθέσεις οι μακροχρόνια άνεργοι που υπολείπονται ενσήμων.

Καθοριστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης, ιδιαίτερα για όσους έχουν ήδη συμπληρώσει το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο για πλήρη σύνταξη, αλλά εξακολουθούν να περιμένουν μέχρι να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Το ισχύον πλαίσιο επιτρέπει, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τη διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης και την κάλυψη του υπολειπόμενου χρόνου μέσω αναγνωριζόμενων πλασματικών ετών. Έτσι, οι δικαιούχοι μπορούν να εξετάσουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεμελιώσουν νωρίτερα το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα.

Η δυνατότητα αυτή συνδέεται με τις ρυθμίσεις για τους μακροχρόνια ανέργους του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις αλλαγές που εισήγαγε ο νόμος 5239/2025.

Προαιρετική ασφάλιση με κάλυψη εισφορών από τη ΔΥΠΑ

Η αρχική ρύθμιση θεσπίστηκε με το άρθρο 10 του νόμου 2874/2000, παρέχοντας σε μακροχρόνια ανέργους ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τη δυνατότητα να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος.

Βασική προϋπόθεση είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να απομένουν έως πέντε χρόνια για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του συγκεκριμένου προγράμματος καλύπτονται από πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης σε ανθρώπους που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και δυσκολεύονται να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για να λάβουν πλήρη σύνταξη.

Η ρύθμιση δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι κάθε άνεργος μπορεί αυτομάτως να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Πρέπει να εξετάζονται οι συγκεκριμένες ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις κάθε περίπτωσης.

Τι αλλάζει στα ηλικιακά όρια

Με το άρθρο 67 του νόμου 5239/2025 τροποποιήθηκε το προηγούμενο καθεστώς, με βασική αλλαγή την κατάργηση των παλαιών, συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων υπαγωγής, τα οποία δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις μεταβολές του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η αλλαγή, που ισχύει από τις 17 Οκτωβρίου 2025, δεν καταργεί την ηλικιακή προϋπόθεση στο σύνολό της.

Αντίθετα, το χρονικό σημείο ένταξης συνδέεται πλέον με το ελάχιστο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης που ισχύει για κάθε ασφαλισμένο. Η υπαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως πέντε χρόνια πριν από τη συμπλήρωση αυτού του ορίου, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Για τους «νέους» ασφαλισμένους, τα βασικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Από το 62ο έτος , όταν το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης είναι τα 67 έτη.

, όταν το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης είναι τα 67 έτη. Από το 57ο έτος , για οικοδόμους και εργαζομένους σε ειδικότητες του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ), όπου προβλέπεται πλήρης σύνταξη στα 62.

, για οικοδόμους και εργαζομένους σε ειδικότητες του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ), όπου προβλέπεται πλήρης σύνταξη στα 62. Από το 52ο έτος, για εργαζομένους σε υπόγειες στοές μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων ή σε εναέριες και υποθαλάσσιες εργασίες, στις περιπτώσεις που το όριο πλήρους συνταξιοδότησης είναι τα 57 έτη.

Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους, οι προϋποθέσεις είναι περισσότερο σύνθετες, καθώς τα όρια πλήρους συνταξιοδότησης διαφοροποιούνται ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία και την ειδικότητα.

Πέρα από τα γενικά όρια των 67 ετών και των 62 ετών για τις προβλεπόμενες κατηγορίες βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ο προσδιορισμός των υπόλοιπων ηλικιακών ορίων πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες συντάξεων.

Πώς αξιοποιούνται τα πλασματικά έτη για τα 4.500 ένσημα

Το σημαντικότερο στοιχείο για τους ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση αφορά τη δυνατότητα συμπλήρωσης των 4.500 ημερών ασφάλισης με πλασματικό χρόνο.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένας μακροχρόνια άνεργος έχει ήδη φτάσει στο απαιτούμενο ηλικιακό όριο, αλλά δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί επειδή εξακολουθεί να του λείπει ένας αριθμός ενσήμων.

Μέχρι να συμπληρωθεί ο αναγκαίος χρόνος, παραμένει στην προαιρετική ασφάλιση. Ωστόσο, εφόσον διαθέτει αναγνωρίσιμους πλασματικούς χρόνους, ενδέχεται να μη χρειάζεται να περιμένει την ολοκλήρωση ολόκληρης της περιόδου.

Το πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης με γραπτή δήλωση του ασφαλισμένου και αξιοποίησης πλασματικών χρόνων για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών.

Πρόκειται για χρόνους που μπορούν να αναγνωριστούν βάσει του άρθρου 40 του νόμου 3996/2011 ή του άρθρου 40 του νόμου 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από τον νόμο 3863/2010.

Για παράδειγμα, εάν ένας ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας, αλλά υπολείπεται των 4.500 ημερών, μπορεί να εξεταστεί κατά πόσο ο χρόνος που του λείπει καλύπτεται από πλασματικές περιόδους τις οποίες δικαιούται να αναγνωρίσει.

Η αξιοποίηση πλασματικών ετών δεν συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απαιτείται να επιβεβαιωθεί ότι οι συγκεκριμένοι χρόνοι μπορούν να αναγνωριστούν για τη θεμελίωση του δικαιώματος, σύμφωνα με το ασφαλιστικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην περίπτωσή του.

Επομένως, πριν από οποιαδήποτε διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης, είναι κρίσιμο να έχει εξακριβωθεί ο συνολικός ασφαλιστικός χρόνος και η δυνατότητα κάλυψης των ημερών που υπολείπονται.

Τι ισχύει σε περίπτωση αναπηρίας ή θανάτου

Το πλαίσιο περιλαμβάνει προβλέψεις και για περιπτώσεις στις οποίες, κατά τη διάρκεια της προαιρετικής ασφάλισης, διαπιστώνεται αναπηρία ή επέρχεται θάνατος του ασφαλισμένου.

Ο χρόνος που έχει ήδη διανυθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παραμένει ασφαλιστικά ισχυρός και μπορεί να συνυπολογιστεί για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση θανάτου, ο χρόνος αυτός μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιούχα μέλη της οικογένειας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η πρόβλεψη διασφαλίζει ότι ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης δεν χάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί για τη θεμελίωση άλλων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Συνολικά, οι αλλαγές δίνουν στους μακροχρόνια ανέργους περισσότερες δυνατότητες να εξετάσουν πώς μπορούν να ολοκληρώσουν τον ασφαλιστικό τους χρόνο.

Το κρίσιμο σημείο είναι ο συνδυασμός της προαιρετικής ασφάλισης μέσω ΔΥΠΑ με την αναγνώριση πλασματικών ετών, ώστε όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις να μη χρειάζεται να παρατείνουν αδικαιολόγητα την αναμονή τους για σύνταξη.