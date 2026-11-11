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Σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις φέρνει το 2027 για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους, καθώς οι παρεμβάσεις στο σύστημα του τεκμαρτού εισοδήματος συνδυάζονται με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας και των μειωμένων συντελεστών. Το αποτέλεσμα θα είναι μικρότερες φορολογικές επιβαρύνσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, με το όφελος να διαφοροποιείται ανάλογα με το εισόδημα, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και τον τόπο δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περισσότεροι από 155.000 ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να επωφεληθούν από τον περιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς προβλέπεται η κατάργηση των προσαυξήσεων που σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών και τις δαπάνες μισθοδοσίας. Παράλληλα, όσοι δηλώνουν καθαρό εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ θα έχουν πρόσθετο όφελος από τη νέα φορολογική κλίμακα.

Στις κατηγορίες που ευνοούνται περιλαμβάνονται φορολογικά συνεπείς επαγγελματίες, νέοι έως 30 ετών, οικογένειες με παιδιά, ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες ταξί, καθώς και όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μικρούς οικισμούς.

Οι ελαφρύνσεις θα γίνουν αισθητές κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2027, οι οποίες θα αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2026. Οι σχετικές ρυθμίσεις για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος αναμένεται να ενσωματωθούν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή.

Ποιοι απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τους επαγγελματίες που ανταποκρίνονται με συνέπεια στις φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις τους. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται η κατάργηση δύο προσαυξήσεων που σήμερα μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

Η πρώτη προσαύξηση αντιστοιχεί στο 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας, ενώ η δεύτερη υπολογίζεται στο 5% της διαφοράς ανάμεσα στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και στον μέσο τζίρο του αντίστοιχου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Ωστόσο, η απαλλαγή από τις συγκεκριμένες επιβαρύνσεις δεν θα χορηγείται αυτόματα, καθώς θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά ορισμένες προϋποθέσεις φορολογικής και επιχειρηματικής συνέπειας.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να έχουν διαβιβάσει στο myDATA όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για το αντίστοιχο φορολογικό έτος.

Να έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS, εφόσον υπάγονται στη σχετική υποχρέωση, και να διατηρούν ενεργή τη σύνδεση σε όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Να μην έχουν δεχθεί πρόστιμο από τη φορολογική διοίκηση ή την Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας κατά τα τελευταία πέντε φορολογικά έτη.

Να έχουν υποβάλει όλες τις προβλεπόμενες δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία πέντε φορολογικά έτη, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τελευταίου φορολογικού έτους, εφόσον είχαν τη σχετική υποχρέωση.

Παρά τις αλλαγές, το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης δεν καταργείται. Η βασική μέθοδος προσδιορισμού του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος εξακολουθεί να στηρίζεται στον κατώτατο μισθό, με προσαυξήσεις που συνδέονται με τα χρόνια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Μείωση 50% για επαγγελματίες σε περισσότερους μικρούς οικισμούς

Διευρύνεται παράλληλα ο αριθμός των επαγγελματιών που μπορούν να επωφεληθούν από τη μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος λόγω του τόπου όπου ασκούν τη δραστηριότητά τους.

Με τη νέα ρύθμιση, το πληθυσμιακό όριο των οικισμών αυξάνεται από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους, επιτρέποντας σε περισσότερες μικρές τοπικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς.

Από τη συγκεκριμένη πρόβλεψη εξαιρείται η Αττική, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, ενώ ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τη Δυτική Μακεδονία, όπου το πληθυσμιακό όριο διαμορφώνεται στους 2.200 κατοίκους.

Η παρέμβαση διευρύνει έτσι το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης ελάφρυνσης, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι επαγγελματίες σε περιοχές με περιορισμένο πληθυσμό.

Τι αλλάζει στη φορολόγηση των ιδιοκτητών ταξί

Ευνοϊκότερος γίνεται και ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος για όσους εκμεταλλεύονται άδειες ταξί, καθώς η φορολογική επιβάρυνση θα συνδέεται πλέον με το ποσοστό ιδιοκτησίας που κατέχουν στο όχημα.

Αυτό σημαίνει ότι ένας επαγγελματίας που διαθέτει το 50% ενός ταξί θα επιβαρύνεται με το 50% του αντίστοιχου τεκμαρτού εισοδήματος, αντί να υπολογίζεται ολόκληρο το τεκμήριο ανεξάρτητα από το μερίδιο συμμετοχής του.

Επιπλέον, προβλέπεται εξαίρεση από το καθεστώς τεκμαρτής φορολόγησης για ανηλίκους έως 18 ετών που είναι κάτοχοι άδειας ταξί.

Μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών – Τι ισχύει έως τα 30

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι ελαφρύνσεις που προβλέπονται για τους νεότερους επαγγελματίες, μέσω των αλλαγών στη φορολογική κλίμακα.

Για όσους είναι έως 25 ετών, θεσπίζεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ποσά που δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.

Για τους επαγγελματίες ηλικίας 26 έως 30 ετών, ο φορολογικός συντελεστής στο τμήμα του εισοδήματος από 10.001 έως 20.000 ευρώ περιορίζεται στο 9%.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αναμένεται να μειώσουν αισθητά τις επιβαρύνσεις για τους νέους που έχουν ξεκινήσει ή αναπτύσσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, αφήνοντάς τους μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους.

Έως 3.300 ευρώ το φορολογικό όφελος για επαγγελματίες με παιδιά

Σημαντική θέση στο νέο πλαίσιο ελαφρύνσεων καταλαμβάνουν και οι οικογένειες, καθώς οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το ύψος του εισοδήματος.

Ειδικότερα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες με ένα παιδί, το ετήσιο φορολογικό όφελος υπολογίζεται ότι θα κυμαίνεται από 200 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημά τους.

Για όσους έχουν δύο παιδιά, η ελάφρυνση θα διαμορφώνεται μεταξύ 300 και 2.400 ευρώ, ενώ ακόμη μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για τις τρίτεκνες οικογένειες.

Στην περίπτωση των επαγγελματιών με τρία παιδιά, η μείωση του φόρου αναμένεται να κυμανθεί από 650 έως 3.300 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων.

Με τις αλλαγές αυτές, η νέα φορολογική κλίμακα θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα, δημιουργώντας δύο διαφορετικές πηγές φορολογικής ελάφρυνσης για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το τελικό όφελος θα εξαρτηθεί από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματία και θα αποτυπωθεί στα εκκαθαριστικά που θα εκδοθούν το 2027.