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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στις χρεώσεις των ταξί, καθώς προωθούνται αυξήσεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προκαθορισμένες διαδρομές, χωρίς όμως να αλλάζει η βασική ταρίφα των οχημάτων ούτε η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ.

Οι μεταβολές αναμένεται να ενεργοποιηθούν μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον νέο τιμοκατάλογο, οι μεγαλύτερες αλλαγές αφορούν τις διαδρομές από και προς τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και τις χρεώσεις που συνδέονται με την αναμονή.

Νέες τιμές στις διαδρομές από τα αεροδρόμια

Η προκαθορισμένη χρέωση για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται σημαντικά.

Η τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ για τη μονή ταρίφα, από 40 ευρώ σήμερα, ενώ με διπλή ταρίφα το κόστος αυξάνεται στα 65 ευρώ, από 55 ευρώ.

Αντίστοιχη αναπροσαρμογή προβλέπεται και για τη Θεσσαλονίκη. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» προς το κέντρο της πόλης αυξάνεται στα 28 ευρώ με μονή ταρίφα, από 25 ευρώ, και στα 38 ευρώ με διπλή ταρίφα, από 35 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις αφορούν αποκλειστικά τις προκαθορισμένες διαδρομές των αεροδρομίων και όχι το σύνολο των καθημερινών μετακινήσεων με ταξί.

Ακριβότερη και η αναμονή

Παράλληλα, αυξάνεται η ειδική επιβάρυνση για την αναμονή ανά ώρα, η οποία διαμορφώνεται πλέον στα 20 ευρώ, από 15 ευρώ προηγουμένως.

Επιπλέον, το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής, το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί ελεύθερα μεταξύ οδηγού και επιβάτη, αυξάνεται από 25 ευρώ σε 40 ευρώ.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν το πλαίσιο των πρόσθετων χρεώσεων και δεν επηρεάζουν τη βασική τιμή της διαδρομής που προκύπτει από το ταξίμετρο.

Χωρίς αλλαγή η βασική ταρίφα

Παρά τις αυξήσεις σε επιμέρους υπηρεσίες, η βασική ταρίφα ταξί, τόσο η μονή όσο και η διπλή, παραμένει στα ίδια επίπεδα.

Αμετάβλητη διατηρείται επίσης η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ, η οποία αποτελεί το κατώτατο ποσό που καταβάλλει ο επιβάτης για μια διαδρομή.

Οι νέες ρυθμίσεις αποτελούν αποτέλεσμα της διαβούλευσης με τους εκπροσώπους του κλάδου, μεταξύ άλλων την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Με τις αλλαγές επιχειρείται η επικαιροποίηση συγκεκριμένων χρεώσεων που αφορούν κυρίως τις ειδικές υπηρεσίες και τις μετακινήσεις από αεροπορικούς κόμβους, χωρίς συνολική αναμόρφωση του βασικού συστήματος τιμολόγησης των ταξί.

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