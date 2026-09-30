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Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί που εκτελούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αναμένεται να εφαρμοστούν το προσεχές διάστημα, με τις αυξήσεις να αφορούν αποκλειστικά τις ειδικές προκαθορισμένες τιμές των συγκεκριμένων μετακινήσεων.

Διευκρινίζεται ότι δεν αλλάζει η βασική ταρίφα των ταξί, τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, ενώ παραμένει σταθερή και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν κυρίως τις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια, όπου οι αυξήσεις διαφοροποιούνται ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ακριβότερες οι διαδρομές από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στην Αθήνα, η προκαθορισμένη χρέωση για μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το κέντρο της πρωτεύουσας αυξάνεται κατά 10 ευρώ ανά διαδρομή.

Ειδικότερα:

Με μονή ταρίφα , η χρέωση αυξάνεται από 40 σε 50 ευρώ .

, η χρέωση αυξάνεται από . Με διπλή ταρίφα, η τιμή διαμορφώνεται από 55 σε 65 ευρώ.

Η αλλαγή αφορά τόσο τις ημερήσιες όσο και τις νυχτερινές μετακινήσεις, καθώς η διαφοροποίηση γίνεται μέσω της εφαρμογής της αντίστοιχης ταρίφας.

Μικρότερη αύξηση στη Θεσσαλονίκη

Αναπροσαρμογή προβλέπεται και για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, με μικρότερη όμως επιβάρυνση για τους επιβάτες.

Οι νέες χρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα.

με μονή ταρίφα. Από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα.

Στη Θεσσαλονίκη, η αύξηση ανέρχεται σε 3 ευρώ ανά διαδρομή.

Πίεση από το αυξημένο λειτουργικό κόστος

Οι αλλαγές στις τιμές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί αντιμετωπίζουν αυξημένες δαπάνες λειτουργίας, με βασικό παράγοντα το κόστος των καυσίμων.

Για έναν επαγγελματία οδηγό, ακόμη και μια αύξηση της τάξης των 5 ευρώ ημερησίως στο κόστος καυσίμων μπορεί να μεταφραστεί σε περίπου 100 ευρώ επιπλέον έξοδο τον μήνα, χωρίς να υπολογίζονται άλλες επιβαρύνσεις, όπως συντήρηση, ανταλλακτικά, ασφάλιση και επισκευές του οχήματος.

Οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι οι αναπροσαρμογές αποτελούν προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η πίεση από το αυξημένο κόστος λειτουργίας, χωρίς να επηρεαστεί το σύνολο των καθημερινών μετακινήσεων με ταξί.

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