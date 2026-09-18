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Την παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επανεξέταση του πλαισίου τιμολόγησης των υπηρεσιών ταξί ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί και Αγοραίων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.), επισημαίνοντας ότι ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες πιέσεις από τη συνεχή άνοδο του λειτουργικού κόστους.

Σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα, στα ανταλλακτικά, στη συντήρηση, στις ασφαλίσεις και στο συνολικό κόστος διαχείρισης ενός επαγγελματικού οχήματος έχουν περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια βιωσιμότητας για χιλιάδες αυτοκινητιστές σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο και το ζήτημα των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί ιδιοκτήτες ταξί καλούνται να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις που δεν αντανακλούν πλέον τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. ζητά μεσοσταθμική αναπροσαρμογή του κομίστρου κατά 12%, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες παρεμβάσεις στις τιμές αεροδρομίου και στην αναμονή δεν αντιμετωπίζουν το συνολικό πρόβλημα του κλάδου. Παράλληλα, δηλώνει ότι επιδιώκει έναν διάλογο με την Πολιτεία, ώστε οποιαδήποτε αλλαγή να ισορροπεί ανάμεσα στη βιωσιμότητα των επαγγελματιών και στην προστασία των επιβατών.

Η επιστολή της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί και Αγοραίων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.), εκπροσωπώντας χιλιάδες επαγγελματίες αυτοκινητιστές σε ολόκληρη τη χώρα, επιθυμεί να θέσει υπόψη σας ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τη βιωσιμότητα του κλάδου και τη συνέχιση της παροχής αξιόπιστων και ασφαλών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Ο κλάδος των Ταξί βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διαρκή και σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους. Η επιβάρυνση αφορά πρωτίστως το κόστος των καυσίμων, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο σχεδόν των απαραίτητων δαπανών για τη λειτουργία ενός Ταξί, όπως ανταλλακτικά, ελαστικά, λιπαντικά, συντήρηση και επισκευές οχημάτων, ασφάλιση, καθώς και το γενικότερο κόστος διατήρησης και λειτουργίας των οχημάτων.

Επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών ταξί που μεταφέρουν μαθητές καθημερινά έχουν μείνει εγκλωβισμένοι σε συμβάσεις που δεν συνάδουν με την σημερινή πραγματικότητα των υψηλών καυσίμων και των εξόδων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. έχει ήδη καταθέσει προς το αρμόδιο Υπουργείο την πρότασή της για μεσοσταθμική αναπροσαρμογή του κομίστρου της τάξεως του 12% και αντ’ αυτού έλαβε μια συγκεκριμένη αναπροσαρμογή που αφορά μόνο τη διόρθωση των σταθερών τιμών από και προς αεροδρόμιο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μια μικρή αύξηση στην αναμονή του ταξί, γεγονός που αγγίζει σε πολύ μικρό βαθμό μόνο τις 2 πόλεις και δεν διορθώνει το πρόβλημα βιωσιμότητας που έχουν όλα τα υπόλοιπα ταξί ανά την επικράτεια.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις και ότι κάθε μεταβολή στις τιμές των υπηρεσιών επηρεάζεται άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Για τον λόγο αυτό, η θέση μας δεν είναι μια απαίτηση που αγνοεί την πραγματικότητα που βιώνει το επιβατικό κοινό.

Αντιθέτως, θεωρούμε ότι απαιτείται μια λελογισμένη και ισορροπημένη παρέμβαση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών Ταξί όσο και τη δυνατότητα των πολιτών να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

Παράλληλα, η διατήρηση ενός βιώσιμου κλάδου Ταξί έχει ευρύτερη κοινωνική σημασία. Το Ταξί αποτελεί βασικό μέσο μετακίνησης για εκατομμύρια πολίτες, ιδίως για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, οικογένειες, επισκέπτες της χώρας, αλλά και για όσους δεν διαθέτουν ιδιωτικό όχημα ή δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η Πολιτεία έχει, συνεπώς, κάθε λόγο να διασφαλίσει ότι το επάγγελμα παραμένει οικονομικά βιώσιμο, ώστε να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες με ασφάλεια, επαγγελματισμό και αξιοπρέπεια.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση ώστε να επανεξεταστεί άμεσα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών η πρόταση μας για μια πραγματική αναπροσαρμογή των κομίστρων ταξί σε όλη τη χώρα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί δηλώνει παράλληλα την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε έναν ουσιαστικό διάλογο με την Πολιτεία, προκειμένου η όποια αναπροσαρμογή να πραγματοποιηθεί με τρόπο τεκμηριωμένο, κοινωνικά υπεύθυνο και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία.

Πιστεύουμε ότι μπορείτε και πρέπει να βρείτε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της βιωσιμότητας των επαγγελματιών του κλάδου και της προστασίας του επιβατικού κοινού.

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