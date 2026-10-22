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Στις 30 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ, το οποίο αναμένεται να λάβουν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι.

Βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους αποτελεί η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με εργατολόγο, το μέτρο καλύπτει περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, χωρίς να τίθενται περιορισμοί με βάση το εισόδημα ή την περιουσιακή τους κατάσταση.

Αντίθετα, όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος αποκλείονται από την καταβολή, ακόμη και στην περίπτωση που έχουν συνταξιοδοτηθεί έπειτα από πολλά χρόνια ασφάλισης. Εξαίρεση προβλέπεται για τους δικαιούχους σύνταξης χηρείας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν το επίδομα από την ηλικία των 60 ετών, εφόσον δεν εισπράττουν ταυτόχρονα και προσωπική σύνταξη.

Για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων δεν εφαρμόζεται ηλικιακό κριτήριο. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, όσοι λαμβάνουν ιδρυματικό επίδομα, καθώς και οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ. Στην ίδια κατηγορία μπορούν να εντάσσονται και εργαζόμενοι που λαμβάνουν σχετικό επίδομα.

Αυτόματη πίστωση χωρίς υποβολή αίτησης

Τα 400 ευρώ θα κατατεθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε διαδικασία υποβολής αίτησης.

Όσοι θέλουν να διαπιστώσουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.