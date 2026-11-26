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Ανοίγει ξανά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν νέες ή τροποποιητικές αιτήσεις. Η πλατφόρμα είναι κλειστή από τις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της πέμπτης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026, όπως συμβαίνει πριν από κάθε προγραμματισμένη καταβολή.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) υπενθυμίζει ότι για τη χορήγηση του επιδόματος η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ποιο είναι το ύψος του επιδόματος παιδιού

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Συγκεκριμένα, τα ποσά σε μηνιαία βάση κυμαίνονται:

-Από 28 έως 70 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.

-Από 56 έως 140 ευρώ για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο.

Η τελική ενίσχυση καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε διμηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των αιτήσεών τους, ώστε να αποφύγουν εκκρεμότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκριση ή την πληρωμή της ενίσχυσης.

Η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 πληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Όπως όμως συμβαίνει συνήθως, τα επιδόματα και οι συντάξεις καταβάλλονται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.