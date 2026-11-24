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Νέα οικονομική ανάσα για χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και πρόσθετη αγοραστική κίνηση για το λιανεμπόριο, αναμένεται να φέρει η ενεργοποίηση του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers του ΟΠΕΚΑ. Η δράση προβλέπει μηνιαία ενίσχυση 60 ευρώ για την αγορά βασικών αγαθών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για αναδρομική καταβολή ποσών που μπορούν να προσεγγίσουν τα 1.000 ευρώ.

Το μέτρο απευθύνεται σε περίπου 120.000 νοικοκυριά και 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, προσφέροντας επιπλέον στήριξη πέρα από την οικονομική ενίσχυση που ήδη λαμβάνουν.

Παράλληλα, επιδιώκεται η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εμπορικών επιχειρήσεων, ώστε οι ωφελούμενοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τα vouchers σε ευρύ δίκτυο καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιχειρήσεων.

Οι βασικοί όροι του προγράμματος και η διαδικασία ένταξης των καταστημάτων παρουσιάστηκαν από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην Ολομέλεια των Εμπορικών Συλλόγων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Ποιοι δικαιούνται τα 60 ευρώ και πού εξαργυρώνονται

Η νέα ενίσχυση συνδέεται με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και αφορά στα νοικοκυριά που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας.

Τα vouchers θα χρησιμοποιούνται για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων πρώτης ανάγκης από συμβεβλημένα καταστήματα.

Στις επιλέξιμες κατηγορίες περιλαμβάνονται κυρίως τρόφιμα και είδη καθαρισμού, ενώ εξαιρούνται ρητά τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά.

Η ενίσχυση των 60 ευρώ μηνιαίως θα παρέχεται επιπλέον του υφιστάμενου επιδόματος, με στόχο να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών για βασικές καθημερινές ανάγκες.

Η δυνατότητα εξαργύρωσης σε περισσότερα εμπορικά σημεία αναμένεται να διευκολύνει τους δικαιούχους, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι επιλογές καταστημάτων είναι περιορισμένες.

Για τον εμπορικό κόσμο, η δράση δημιουργεί παράλληλα δυνατότητες ενίσχυσης του κύκλου εργασιών, καθώς μέρος της αγοραστικής δαπάνης θα κατευθύνεται σε επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αναδρομικά από τον Μάρτιο του 2024 – Τι προβλέπεται για την πρώτη καταβολή

Το σημαντικότερο στοιχείο του σχεδιασμού είναι η αναδρομική ισχύς της οικονομικής ενίσχυσης από τον Μάρτιο του 2024.

Με βάση τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν, η πρώτη καταβολή αναμένεται να περιλαμβάνει συσσωρευμένα ποσά προηγούμενων μηνών, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε περίπου 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό για νοικοκυριά με περιορισμένους οικονομικούς πόρους, καθώς η ενίσχυση προορίζεται για την κάλυψη αναγκών καθημερινής διαβίωσης.

Το τελικό ύψος των αναδρομικών θα εξαρτηθεί από τους όρους εφαρμογής και την περίοδο για την οποία θα αναγνωρίζεται δικαίωμα ενίσχυσης.

Η δράση, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προβλέπεται να συνεχιστεί έως το 2030.

Ο συνολικός σχεδιασμός δημιουργεί προοπτικές διοχέτευσης αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στην αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσβαση ευάλωτων πολιτών σε προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Οι τεχνικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των καταστημάτων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία ένταξης των εμπορικών επιχειρήσεων και στις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα ταμειακά τους συστήματα.

Για να μπορεί ένα κατάστημα να δέχεται τα vouchers, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εφαρμογή στο σύστημα πληρωμών του, η οποία θα αναγνωρίζει την ενίσχυση και θα ελέγχει αυτόματα εάν τα προϊόντα που αγοράζονται είναι επιλέξιμα.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται κατά τη συναλλαγή, επιτρέποντας την εξαργύρωση μόνο για τις κατηγορίες αγαθών που καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Στόχος του υπουργείου είναι η διαδικασία να παραμείνει όσο το δυνατόν απλούστερη, ώστε οι τεχνικές απαιτήσεις να μη λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε τη σημασία της ευρείας συμμετοχής των εμπορικών καταστημάτων, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση στο πρόγραμμα δεν πρέπει να περιοριστεί σε μεγάλες επιχειρήσεις και αλυσίδες.

Για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής και μικρών εμπορικών επιχειρήσεων, γεγονός που διευρύνει το δίκτυο εξαργύρωσης και δημιουργεί προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διασπορά των σχετικών δαπανών στην αγορά.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τα τοπικά καταστήματα, τα οποία μπορούν να διεκδικήσουν μέρος της πρόσθετης κατανάλωσης που θα δημιουργηθεί από την ενίσχυση.

Ο ρόλος της ΕΣΕΕ και το help desk για τις επιχειρήσεις

Η ΕΣΕΕ αναμένεται να αναλάβει ενεργό ρόλο στην ενημέρωση και υποστήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση.

Ο πρόεδρός της, Σταύρος Καφούνης, τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η κινητοποίηση του εμπορικού κόσμου, ώστε το πρόγραμμα να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική και επιχειρηματική κάλυψη.

«Θέλουμε να σταθούμε δίπλα στα μέλη μας και να τα βοηθήσουμε να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τους δικαιούχους», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εμπορικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού μηχανισμού υποστήριξης (help desk), στον οποίο οι επαγγελματίες θα μπορούν να απευθύνονται για ζητήματα που αφορούν στην εγγραφή τους, στις τεχνικές προδιαγραφές και στη λειτουργία του συστήματος εξαργύρωσης.

Η υποστήριξη αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό των πρακτικών δυσκολιών, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες.

Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα επιδιώκει να συνδυάσει την κοινωνική στήριξη 190.000 δικαιούχων με την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς.