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Από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ στους λογαριασμούς και στις προπληρωμένες κάρτες των δικαιούχων, ενόψει της επίσημης πληρωμής της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2026.

Στον νέο κύκλο καταβολών περιλαμβάνονται το επίδομα παιδιού Α21, το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, οι αναπηρικές και άλλες προνοιακές παροχές, καθώς και το επίδομα γέννησης για τους δικαιούχους.

Ξεχωριστή σημασία έχει η πληρωμή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού, η οποία αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Παράλληλα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε δικαιούχους αναπηρικών παροχών, ανασφάλιστους υπερήλικες και άλλες προβλεπόμενες κατηγορίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση είναι ξεχωριστή από τα τακτικά μηνιαία επιδόματα και καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο.

Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα

Η επίσημη ημερομηνία καταβολής των τακτικών επιδομάτων Νοεμβρίου είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική, οι πιστώσεις αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται διαθέσιμες από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί δικαιούχοι ενδέχεται να διαπιστώσουν διαθέσιμο υπόλοιπο πριν από τη Δευτέρα.

Η ακριβής ώρα δεν είναι ενιαία για όλες τις τράπεζες και όλους τους δικαιούχους. Εξαρτάται από τον χρόνο εκτέλεσης και εμφάνισης της πίστωσης.

Επιπλέον, για τις παροχές που καταβάλλονται με ειδική προπληρωμένη κάρτα, δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζεται το ποσό στον συνηθισμένο τραπεζικό λογαριασμό με τον ίδιο τρόπο όπως μία απλή κατάθεση.

Ποια επιδόματα καταβάλλονται στις 30 Νοεμβρίου

Οι βασικές πληρωμές που αναμένονται στο τέλος του μήνα είναι οι ακόλουθες:

Επίδομα ή παροχή Ημερομηνία καταβολής Επίδομα παιδιού Α21 – 5η δόση 30 Νοεμβρίου Επίδομα στέγασης (ενοικίου) 30 Νοεμβρίου Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 30 Νοεμβρίου Προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα 30 Νοεμβρίου Επίδομα γέννησης για δικαιούχους 30 Νοεμβρίου Λοιπές τακτικές παροχές ΟΠΕΚΑ 30 Νοεμβρίου Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ 30 Νοεμβρίου

Για τις τακτικές παροχές, οι πιστώσεις αναμένονται από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου. Η τελική διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον φορέα πληρωμής και την τράπεζα.

Επίδομα παιδιού Α21: Ποιοι πληρώνονται την πέμπτη δόση

Η πληρωμή του Νοεμβρίου περιλαμβάνει την πέμπτη από τις έξι διμηνιαίες δόσεις του επιδόματος παιδιού για το 2026.

Η συγκεκριμένη δόση αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και καταβάλλεται στους γονείς των οποίων οι αιτήσεις έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα.

Σύμφωνα με τις τρεις εισοδηματικές κατηγορίες του επιδόματος, τα μηνιαία ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Παιδιά 1η κατηγορία 2η κατηγορία 3η κατηγορία Ένα παιδί 70 € 42 € 28 € Δύο παιδιά 140 € 84 € 56 € Τρία παιδιά 280 € 168 € 112 € Τέσσερα παιδιά 420 € 252 € 168 €

Τα ποσά του πίνακα είναι μηνιαία. Για μία πλήρη διμηνιαία δόση, καταβάλλεται το διπλάσιο ποσό, εφόσον δεν υπάρχουν αναδρομικές εκκαθαρίσεις ή μεταβολές στα στοιχεία του δικαιούχου.

Επομένως, οικογένεια με δύο παιδιά στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία δικαιούται κανονικά 280 ευρώ ανά δίμηνο, ενώ οικογένεια με τρία παιδιά στην ίδια κατηγορία δικαιούται 560 ευρώ.

Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Α21 έκλεισε προσωρινά στις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση της πέμπτης δόσης.

Ο ΟΠΕΚΑ έχει ανακοινώσει ότι η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 08:00, για νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων.

Ωστόσο, το άνοιγμα της εφαρμογής δεν σημαίνει ότι μία καινούργια αίτηση που υποβάλλεται την Παρασκευή θα περιληφθεί αυτομάτως στην πληρωμή που έχει ήδη εκκαθαριστεί.

Οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση της αίτησής τους και να βεβαιώνονται ότι έχει υποβληθεί οριστικά.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος.

Πότε πληρώνεται η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού

Μετά την πληρωμή της 30ής Νοεμβρίου απομένει η έκτη και τελευταία διμηνιαία δόση Α21 για το 2026.

Η συγκεκριμένη δόση αφορά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Η καταβολή της αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα, στο πλαίσιο της δυνατότητας πρόωρης πληρωμής των επιδομάτων κατά την εορταστική περίοδο.

Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ και του αρμόδιου υπουργείου.

Επίδομα στέγασης: Ποια ποσά πληρώνονται

Στην πληρωμή του Νοεμβρίου περιλαμβάνεται και το επίδομα στέγασης για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κύρια κατοικία και πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Η βασική ενίσχυση ξεκινά από τα 70 ευρώ μηνιαίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κατά 35 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, με ανώτατο όριο τα 210 ευρώ.

Ενδεικτικά:

Σύνθεση νοικοκυριού Μηνιαίο επίδομα Ένα άτομο 70 € Δύο άτομα 105 € Τρία άτομα 140 € Τέσσερα άτομα 175 € Πέντε ή περισσότερα άτομα 210 €

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ισχύουν ειδικοί κανόνες υπολογισμού.

Η πληρωμή αφορά δικαιούχους με ενεργή και εγκεκριμένη αίτηση για τον αντίστοιχο μήνα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και αναπηρικές παροχές

Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το οποίο αφορά νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια.

Το ποσό της παροχής διαφέρει ανάλογα με τη σύνθεση και τα εισοδήματα του νοικοκυριού.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται οι τακτικές πληρωμές προνοιακών αναπηρικών παροχών, καθώς και άλλων επιδομάτων που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΑ.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση κάθε μήνα, εφόσον η υφιστάμενη έγκριση παραμένει σε ισχύ και δεν έχει ανακύψει λόγος αναστολής ή διακοπής της ενίσχυσης.

Ποιοι θα λάβουν επιπλέον 400 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία θα πληρωθεί επίσης τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δικαιούχοι είναι:

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τη σχετική σύνταξη ή το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που υπάγονται στις προβλεπόμενες κατηγορίες.

Η ενίσχυση έχει αυξηθεί από 250 σε 400 ευρώ και καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη και αν κάποιος πληροί περισσότερες από μία προϋποθέσεις.

Το ποσό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές.

Η καταβολή αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με το μηνιαίο αναπηρικό επίδομα ή τις υπόλοιπες τακτικές πληρωμές.

Προπληρωμένη κάρτα: Πόσα χρήματα μπορούν να σηκώσουν οι δικαιούχοι

Από το 2025, συγκεκριμένες κοινωνικές παροχές του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται μέσω ειδικής προπληρωμένης κάρτας.

Στις παροχές αυτές περιλαμβάνονται το επίδομα παιδιού Α21, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα γέννησης και το επίδομα αναδοχής.

Για τις συγκεκριμένες παροχές, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιούν ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ έως το 50% του ποσού που καταβάλλεται.

Το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για αγορές αγαθών και υπηρεσιών με την προπληρωμένη κάρτα.

Για παράδειγμα, εάν πιστωθεί επίδομα παιδιού 280 ευρώ, ο δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει ανάληψη έως 140 ευρώ και να διαθέσει το υπόλοιπο μέσω της κάρτας.

Οι περιορισμοί αυτοί δεν εφαρμόζονται αυτομάτως σε κάθε είδους παροχή του ΟΠΕΚΑ. Το επίδομα στέγασης και οι συνήθεις αναπηρικές προνοιακές ενισχύσεις δεν περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο κατάλογο προπληρωμένων παροχών.

Τι να ελέγξουν όσοι δεν δουν τα χρήματα

Εάν η πίστωση δεν εμφανιστεί από το απόγευμα της Παρασκευής, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα, καθώς η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Εάν όμως το ποσό δεν εμφανιστεί ούτε μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης πληρωμής, ο δικαιούχος θα πρέπει να ελέγξει την κατάσταση της αίτησής του, την ισχύ της έγκρισης και τα δηλωμένα στοιχεία πληρωμής.

Για τα επιδόματα που καταβάλλονται με προπληρωμένη κάρτα, πρέπει επίσης να ελέγχεται εάν η κάρτα έχει εκδοθεί και ενεργοποιηθεί.

Στην περίπτωση του Α21 ιδιαίτερη σημασία έχει η οριστική υποβολή και η έγκριση της αίτησης, ενώ για το επίδομα στέγασης απαιτείται να βρίσκεται σε ισχύ η σχετική απόφαση.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ και στον αριθμό εξυπηρέτησης 1555.