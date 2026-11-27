Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζομένους συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων να έχουν στη διάθεσή τους λίγες ακόμη ημέρες για να εξασφαλίσουν την οικονομική ενίσχυση. Το επίδομα, που μπορεί να φτάσει έως τα 1.438 ευρώ, απευθύνεται σε ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι απασχολούνται σε επαγγέλματα με εποχικό χαρακτήρα.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, ενώ η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Τα ποσά που προβλέπονται για τους δικαιούχους κυμαίνονται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε εργαζόμενος.

Το συγκεκριμένο βοήθημα αποτελεί σημαντική οικονομική στήριξη για εργαζομένους των οποίων η απασχόληση επηρεάζεται από την εποχικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το προηγούμενο έτος η ενίσχυση καταβλήθηκε σε περίπου 80.000 εργαζομένους, οι οποίοι πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το εποχικό βοήθημα

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι οι ενδιαφερόμενοι να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και να εργάζονται σε έναν από τους κλάδους που καλύπτει το πρόγραμμα.

Μεταξύ των επαγγελματικών κατηγοριών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης περιλαμβάνονται οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες και υποδηματεργάτες.

Στους δυνητικούς δικαιούχους εντάσσονται επίσης μουσικοί που είναι μέλη των αντίστοιχων επαγγελματικών σωματείων, εργαζόμενοι στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, καθώς και χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών και γεωτρητικών μηχανημάτων.

Η ένταξη σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες δεν συνεπάγεται αυτομάτως την καταβολή του βοηθήματος, καθώς απαιτείται να πληρούνται και οι υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η βασική προϋπόθεση για το επίδομα ανεργίας

Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια αφορά στη δυνατότητα λήψης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Συγκεκριμένα, οι αιτούντες δεν πρέπει να θεμελιώνουν δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2026.

Από τον συγκεκριμένο περιορισμό εξαιρούνται οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα τόσο το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η εξαίρεση αυτή διαφοροποιεί τους εργαζομένους του οικοδομικού κλάδου από τις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες που καλύπτει η ενίσχυση.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης μέσω gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr, επιλέγοντας την υπηρεσία που αφορά στο Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 14:00 της 30ής Νοεμβρίου, καθώς αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις του 2026.