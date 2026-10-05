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Σε λειτουργία παραμένει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης κυμαίνεται από 719 ευρώ έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με το επάγγελμα και τις προϋποθέσεις που πληροί κάθε δικαιούχος.

Κατά την προηγούμενη περίοδο, περίπου 80.000 εργαζόμενοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.

Επισημαίνεται ότι το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους κατά το χρονικό διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου 2026 έως 30 Νοεμβρίου 2026 πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη τακτικής επιδότησης ανεργίας. Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν παράλληλα τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας:

gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να μεταβούν αυτοπροσώπως στα ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, καθώς η απόφαση χορήγησης αποστέλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της υπηρεσίας.

Ποιοι δικαιούνται το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται από εποχικότητα.

Στις κατηγορίες δικαιούχων περιλαμβάνονται οι οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί, υποδηματεργάτες, εργαζόμενοι στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, χειριστές εκσκαπτικών και άλλων μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, εργαζόμενοι σε κινηματογράφους και θέατρα, εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, σμυριδεργάτες, ταξιθέτες, χορευτές, καθώς και τεχνικοί που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.

Επιπλέον, δικαιούχοι μπορούν να είναι ασφαλισμένοι που έχουν διατεθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, εφόσον αυτό προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους και πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Τα ποσά του Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος 2026 ανά επάγγελμα

Το ποσό της ενίσχυσης και τα απαιτούμενα ημερομίσθια για κάθε κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:

Οικοδόμοι, λατόμοι και ασβεστοποιοί: Απαιτούνται από 95 έως 210 ημερομίσθια αποκλειστικά στον κλάδο και το ποσό του βοηθήματος ανέρχεται σε 1.064,12 ευρώ.

Κεραμοποιοί, πλινθοποιοί και αγγειοπλάστες: Με 50 έως 210 ημερομίσθια, το βοήθημα ανέρχεται σε 1.006,60 ευρώ.

Δασεργάτες και ρητινοσυλλέκτες: Απαιτούνται 50 έως 210 ημερομίσθια και το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 1.006,60 ευρώ.

Καπνεργάτες: Για 50 έως 210 ημερομίσθια καταβάλλεται βοήθημα ύψους 1.006,60 ευρώ.

Μουσικοί – μέλη επαγγελματικού σωματείου: Με προϋπόθεση 50 έως 210 ημερομίσθια, το ποσό ανέρχεται σε 719 ευρώ.

Υποδηματεργάτες: Για 50 έως 210 ημερομίσθια, το βοήθημα ανέρχεται σε 719 ευρώ.

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης: Απαιτούνται 50 έως 230 ημερομίσθια και το ποσό ανέρχεται σε 1.006,60 ευρώ.

Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών και γεωτρητικών μηχανημάτων: Με 70 έως 210 ημερομίσθια, λαμβάνουν βοήθημα 719 ευρώ.

Ηθοποιοί: Για 50 έως 210 ημερομίσθια, το ποσό ανέρχεται σε 719 ευρώ. Τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης: Με 50 έως 210 ημερομίσθια, δικαιούνται 719 ευρώ.

Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου: Απαιτούνται 50 έως 210 ημερομίσθια και καταβάλλονται 719 ευρώ.

Ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου: Για 50 έως 210 ημερομίσθια, το βοήθημα ανέρχεται σε 719 ευρώ.

Ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου: Με 50 έως 210 ημερομίσθια, λαμβάνουν 719 ευρώ.

Εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο: Απαιτούνται 75 ημερομίσθια, εκ των οποίων έως 50 ημερομίσθια από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου, με το ποσό να ανέρχεται σε 719 ευρώ. Σμυριδεργάτες: Για 50 έως 240 ημερομίσθια, προβλέπεται το υψηλότερο ποσό, ύψους 1.438 ευρώ. Ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου: Με 50 έως 210 ημερομίσθια, το βοήθημα είναι 719 ευρώ.

Χορευτές – μέλη κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων: Για 50 έως 210 ημερομίσθια, καταβάλλονται 719 ευρώ.

Τεχνικοί σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη σωματείων: Με 50 έως 210 ημερομίσθια, το ποσό ανέρχεται σε 719 ευρώ.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

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