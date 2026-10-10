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Έως 1.438 ευρώ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν φέτος οι δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος της ΔΥΠΑ, με το τελικό ύψος της ενίσχυσης να εξαρτάται από την επαγγελματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο κάθε εργαζόμενος.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το βοήθημα του 2026 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η οικονομική ενίσχυση απευθύνεται σε εργαζομένους συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Καθοριστικό ρόλο παίζει κυρίως ο αριθμός των ημερών ασφάλισης που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του 2025.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων

Στο ειδικό εποχικό βοήθημα εντάσσονται εργαζόμενοι σε επαγγέλματα με έντονο εποχικό χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες και καπνεργάτες.

Δικαίωμα στην ενίσχυση έχουν επίσης μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, καθώς και χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών και γεωτρητικών μηχανημάτων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται ακόμη εργαζόμενοι στον χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου, μεταξύ των οποίων ηθοποιοί, τεχνικοί, χειριστές, ελεγκτές, ταμίες και ταξιθέτες.

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, μουσικοί, τραγουδιστές, υποδηματεργάτες, σμυριδεργάτες, χορευτές, καθώς και τεχνικοί που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.

Για συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες προβλέπεται επιπλέον ως προϋπόθεση ο εργαζόμενος να διαθέτει την ιδιότητα του μέλους στο αντίστοιχο επαγγελματικό ή κλαδικό σωματείο.

Τα ποσά του βοηθήματος

Το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους διαμορφώνεται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με τον κλάδο απασχόλησης.

Το ανώτατο ποσό των 1.438 ευρώ προβλέπεται για τους σμυριδεργάτες. Στους οικοδόμους, τους λατόμους και τους ασβεστοποιούς αντιστοιχεί βοήθημα 1.064,12 ευρώ, ενώ στα 1.006,60 ευρώ διαμορφώνεται η ενίσχυση για κεραμοποιούς, πλινθοποιούς, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες και εργαζομένους της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Για όλες τις υπόλοιπες επιλέξιμες επαγγελματικές κατηγορίες, το ύψος του εποχικού βοηθήματος ανέρχεται στα 719 ευρώ.

Πόσα ημερομίσθια απαιτούνται

Η απασχόληση σε έναν από τους επιλέξιμους επαγγελματικούς κλάδους δεν αρκεί από μόνη της για την καταβολή της ενίσχυσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέσα στο 2025 συγκεκριμένο αριθμό ημερομισθίων στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλουν αίτηση.

Στην περίπτωση των οικοδόμων, απαιτούνται από 95 έως 210 ημερομίσθια, τα οποία πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στον συγκεκριμένο κλάδο. Για τις περισσότερες από τις υπόλοιπες κατηγορίες το απαιτούμενο εύρος είναι από 50 έως 210 ημερομίσθια, ενώ για τους χειριστές μηχανημάτων προβλέπονται από 70 έως 210.

Διαφορετικοί όροι εφαρμόζονται στους εργαζομένους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτούνται τουλάχιστον 75 ημερομίσθια, ενώ έως 50 από αυτά μπορούν να έχουν πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ταυτόχρονα, το σύνολο των ημερομισθίων του εργαζομένου μέσα στο 2025, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία πραγματοποιήθηκαν, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια. Από τον συγκεκριμένο περιορισμό εξαιρούνται οι οικοδόμοι.

Τι ισχύει για την επιδότηση ανεργίας

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη σχέση του εποχικού βοηθήματος με την τακτική επιδότηση ανεργίας. Η ειδική εποχική ενίσχυση δεν χορηγείται σε εργαζομένους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν τακτικό επίδομα ανεργίας κατά το χρονικό διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2026.

Εξαίρεση προβλέπεται για τους οικοδόμους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον φυσικά πληρούν ξεχωριστά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για καθεμία από τις δύο παροχές.

Ποιοι μένουν εκτός

Δεν δικαιούνται το βοήθημα όσοι έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2026.

Αντίθετα, όσοι συνταξιοδοτηθούν ή καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις από τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά μπορούν να λάβουν την ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν και όλα τα υπόλοιπα προβλεπόμενα κριτήρια.

Παράλληλα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να εξακολουθεί να διαθέτει την ιδιότητα του μισθωτού στον αντίστοιχο επαγγελματικό κλάδο κατά την περίοδο καταβολής του εποχικού βοηθήματος.

Η πληρωμή του ειδικού εποχικού βοηθήματος γίνεται μέσω προπληρωμένης κάρτας, ενώ οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την εξέλιξη της αίτησής τους και να βλέπουν την τελική απόφαση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

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