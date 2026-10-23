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Νέα όρια επαγγελματικής έκθεσης στον μόλυβδο και στις διισοκυανικές ενώσεις, καθώς και πρόσθετες προβλέψεις για την παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων, θεσπίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σερ αυτό προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την καταγραφή των επικίνδυνων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική παραγωγή και των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας.

«Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μαζί με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νίκη Κεραμέως έχουμε θέσει στο επίκεντρο των παρεμβάσεών μας την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, αναγνωρίζοντας ότι οι επαγγελματικές ασθένειες αποτελούν έναν αόρατο, αλλά υπαρκτό κίνδυνο για χιλιάδες εργαζομένους» ανέφερε σε δήλωσή του ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο «με το νέο θεσμικό πλαίσιο, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την προστασία των ανθρώπων της εργασίας. ενισχύουμε τα όρια προστασίας από επικίνδυνες χημικές ουσίες, αναβαθμίζουμε την παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων και αξιοποιούμε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την καλύτερη καταγραφή των κινδύνων και την αποτελεσματικότερη διενέργεια ελέγχων».

Ο κ. Καραγκούνης σημείωσε πως «για εμάς, η πρόληψη δεν είναι μια τυπική υποχρέωση, αλλά μια έμπρακτη δέσμευση απέναντι σε κάθε εργαζόμενο. Επενδύουμε σε ένα σύγχρονο πλαίσιο υγείας και ασφάλειας, με κανόνες, ελέγχους και ουσιαστική προστασία στην πράξη. Γιατί η πρόοδος στην αγορά εργασίας μετριέται και από το πόσο αποτελεσματικά προστατεύουμε την υγεία, την αξιοπρέπεια και τη ζωή των ανθρώπων που εργάζονται.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους διατάξεις, το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει αναθεωρημένη οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης και νέα βιολογική οριακή τιμή για τον μόλυβδο και τις ανόργανες ενώσεις του, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή.

Παράλληλα, επικαιροποιούνται οι διατάξεις για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται στις συγκεκριμένες ουσίες κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Αλλαγές προβλέπονται και για τις διισοκυανικές ενώσεις, με τη θέσπιση οριακών τιμών έκθεσης για πρώτη φορά ή την αναθεώρηση υφιστάμενων ορίων προς τα κάτω.

Επιπλέον, το υπουργείο Εργασίας προχωρά στον σχεδιασμό νέων ψηφιακών εργαλείων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη χαρτογράφηση των επικίνδυνων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.

Στην καταγραφή θα περιλαμβάνονται και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων, με στόχο την πληρέστερη παρακολούθηση των επαγγελματικών κινδύνων.

Τέλος, σύμφωνα με το υπουργείο, οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και στην προσαρμογή του πλαισίου υγείας και ασφάλειας στην εργασία στα νεότερα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα.