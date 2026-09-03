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Η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει τον κομβικό ρόλο της βιομηχανίας στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί μια απόσταση από τη σύγχρονη εικόνα του κλάδου. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας «Αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για τη σύγχρονη βιομηχανία», που υλοποιούν από κοινού η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Τα ευρήματα της πρώτης φάσης της μελέτης δείχνουν ότι η περιορισμένη ενημέρωση, κυρίως μεταξύ των νεότερων γενιών, επηρεάζει την ελκυστικότητα της βιομηχανίας ως επαγγελματικής επιλογής, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των πολιτών αναγνωρίζει τη συμβολή της στην ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 66,3% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει πως οι αμοιβές στη βιομηχανία μπορεί να είναι υψηλότερες από αντίστοιχες θέσεις γραφείου, ενώ το 72,8% δηλώνει ότι δεν αποκλείει μια επαγγελματική στροφή προς τον κλάδο, εφόσον υπάρχουν καλύτερες αποδοχές και εργασιακή ασφάλεια.

Ειδικότερα, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, παρουσιάζουν την έρευνα «Αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για τη σύγχρονη βιομηχανία», που υλοποιούν από κοινού, η οποία αποτυπώνει τη σχέση της ελληνικής κοινωνίας με τη βιομηχανία και διερευνά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον ρόλο της, τις προοπτικές της και τις ευκαιρίες που δημιουργεί.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της α’ φάσης της έρευνας, η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026, καταδεικνύεται ότι η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει τη σημασία της βιομηχανίας για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Παράλληλα, όμως, καταγράφεται απόσταση ανάμεσα στην εικόνα που έχει διαμορφωθεί για τη βιομηχανική εργασία και στη σύγχρονη πραγματικότητα του κλάδου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση της νέας γενιάς με τη βιομηχανία, καθώς η περιορισμένη γνώση γύρω από τις σύγχρονες θέσεις εργασίας, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, τις αμοιβές και τις νέες συνθήκες εργασίας επηρεάζει την ελκυστικότητα του κλάδου ως επαγγελματικής επιλογής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 66,3% των ερωτηθέντων αγνοούσε ότι οι αμοιβές στη βιομηχανία μπορεί να είναι υψηλότερες από αντίστοιχες θέσεις γραφείου, ενώ οι χαμηλές αποδοχές αναδεικνύονται ως ο βασικότερος λόγος για τον οποίο, κατά τους συμμετέχοντες, οι νέοι αποφεύγουν τη βιομηχανία.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι η απόσταση αυτή δεν ισοδυναμεί με απόρριψη του κλάδου. Το 64,1% δεν αποκλείει τη συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης σε βιομηχανική επιχείρηση, ενώ το 72,8% δεν αποκλείει αλλαγή καριέρας προς τη βιομηχανία, εφόσον προσφέρονται καλύτερες αποδοχές και εργασιακή σταθερότητα.

Επιπλέον, η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη να γίνει περισσότερο γνωστή η μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας σε ένα σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει τη σημασία και τη συμβολή της βιομηχανίας, χωρίς ωστόσο να έχει πάντα σαφή εικόνα για τη σύγχρονη πραγματικότητα και τις δυνατότητες που προσφέρει. Η γεφύρωση αυτής της απόστασης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη νέα γενιά, είναι κρίσιμη για να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της βιομηχανίας ως επαγγελματικής επιλογής και να αναδειχθεί πληρέστερα ο ρόλος της στη σύγχρονη ελληνική οικονομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., Αθανάσιος Ψαθάς, με αφορμή την παρουσίαση της έρευνας, δήλωσε: «Η βιομηχανία αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και σήμερα βρίσκεται μπροστά σε έναν βαθύ μετασχηματισμό, που αφορά την τεχνολογία, τις δεξιότητες, την εργασία και τη βιωσιμότητα. Για εμάς, έχει ιδιαίτερη αξία να κατανοούμε πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία αυτή τη νέα πραγματικότητα. Η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη να φέρουμε τη σύγχρονη βιομηχανία πιο κοντά στους πολίτες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, κάνοντας περισσότερο γνωστές τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που δημιουργεί».

Η παρουσίαση της έρευνας πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, πρώτη ημέρα λειτουργίας του ETVA VIPE Studio, της καινοτόμου πρωτοβουλίας της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., που υλοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της ΔΕΘ, σε συνεργασία με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το ETVA VIPE Studio αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου για τη σύγχρονη βιομηχανία, φιλοξενώντας ζωντανές συζητήσεις και συνεντεύξεις με εκπροσώπους της Πολιτείας, θεσμικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., που βρίσκεται καθημερινά στην καρδιά της οργανωμένης βιομηχανικής δραστηριότητας, η ανάδειξη αυτής της συζήτησης μέσα από το ETBA ΒΙ.ΠΕ. Studio εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια να έρθει πιο κοντά η κοινωνία στη σημερινή πραγματικότητα της βιομηχανίας και στις αλλαγές που τη διαμορφώνουν.

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