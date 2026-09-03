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Η φετινή ΔΕΘ έχει δύο πορτοφόλια. Ανάμεσά τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να βάλει τη δική του σφραγίδα, επιμένοντας σε αυτό που στο Μέγαρο Μαξίμου περιγράφουν ως «διαβατήριο αξιοπιστίας».

Στο ένα πορτοφόλι βρίσκονται τα χρήματα που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχουν εξασφαλιστεί από την ανάπτυξη και τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Στο άλλο, τα χρήματα πάνω στα οποία πατούν οι εξαγγελίες της αντιπολίτευσης και τα οποία ο Παύλος Μαρινάκης περιέγραψε ως «λεφτά από Monopoly», με το επιχείρημα ότι δεν εξηγείται από πού θα βρεθούν.

Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη ένα νέο deal με τη μεσαία τάξη και τους συνεπείς φορολογουμένους. Κι ο λογαριασμός των μέτρων ακόμη δεν έχει κλείσει.

Τα κρίσιμα ραντεβού

Το 24ωρο που διανύουμε είναι από τα τελευταία κρίσιμα πριν από τη Θεσσαλονίκη. Το οικονομικό επιτελείο έχει μπροστά του νέες επαφές, με φορείς κι ομάδες. Τα αιτήματα μαζί με τους αριθμούς, θα ξαναπεράσουν από κόσκινο και δεν αποκλείεται από αυτές τις συζητήσεις να προκύψουν ακόμη ένα ή δύο bullets που θα μπουν στην τελική λίστα Μητσοτάκη, εφόσον τα νούμερα βγαίνουν.

Το βασικό περίγραμμα, πάντως, έχει πλέον διαμορφωθεί και ψηλά στη λίστα Μητσοτάκη βρίσκονται οι συνεπείς. Ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι και μεσαία εισοδήματα, όλα είναι κοινά που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις εκλογικές νίκες της ΝΔ, αλλά στη συνέχεια πιέστηκαν από την ακρίβεια και, ειδικά στην περίπτωση των επαγγελματιών, από πολιτικές όπως, το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης.

Το μήνυμα

Ο Παύλος Μαρινάκης συμπύκνωσε την κυβερνητική γραμμή σε μία φράση: «Πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά τα δίνουμε». Η κυβέρνηση συνδέει αυτό το αποτέλεσμα με την ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και θέλει μέρος του πρόσθετου χώρου να επιστρέψει στους φορολογουμένους.

Σε αυτό πατά και η στροφή προς τους συνεπείς. POS, διασύνδεση ταμειακών, IRIS, myDATA και ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν φέρει μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας στο φορολογικό ραντάρ. Τώρα το ζητούμενο, σύμφωνα με κυβερνητικό στέλεχος, είναι το αποτέλεσμα να αρχίσει να φαίνεται και στην άλλη πλευρά του λογαριασμού.

Γι’ αυτό στις τελευταίες συζητήσεις παραμένουν οι παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόσο στο τεκμαρτό όσο και στην προκαταβολή φόρου. Η θέση του Μαξίμου είναι ότι όσο καθαρότερη εικόνα αποκτά το κράτος για το πραγματικό εισόδημα, τόσο περισσότερο περιορίζεται η ανάγκη να επιβαρύνονται οριζόντια και εκείνοι που είναι συνεπείς.

H μάχη μετά το Βελλίδειο

Η τελευταία ΔΕΘ, πριν από τις εκλογές, όμως, δεν θα παιχτεί μόνο στο πεδίο των φοροελαφρύνσεων. Η κυβέρνηση θέλει να μεταφέρει τη σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα στο πεδίο της κοστολόγησης και να τους φέρει αντιμέτωπους με ένα απλό ερώτημα: από πού θα βρεθούν τα χρήματα για όσα εξαγγέλλουν;

Το Μαξίμου θα επιχειρήσει να δείξει ποιοι κερδίζουν, πόσο και από πότε, ενώ παράλληλα θα πιέζει ΠΑΣΟΚ και Αλέξη Τσίπρα να βάλουν δίπλα στις δικές τους εξαγγελίες και το κόστος τους.

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