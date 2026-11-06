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Στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Eurostat, αναδεικνύοντας το σημαντικό μισθολογικό χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τη χώρα από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 18.800 ευρώ το 2025, επίπεδο που αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Χαμηλότερα βρίσκεται μόνο η Βουλγαρία, με 16.200 ευρώ, ενώ αμέσως υψηλότερα κατατάσσεται η Ουγγαρία, με 20.100 ευρώ.

Η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Στο σύνολο της ΕΕ, οι μέσες ετήσιες αποδοχές ανήλθαν σε 41.500 ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ελληνικό.

Συγκεκριμένα, ο μέσος εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα εμφανίζει ετήσιες αποδοχές 22.700 ευρώ χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με άλλα λόγια, το ελληνικό επίπεδο αντιστοιχεί μόλις στο 45,3% του μέσου όρου της ΕΕ, με τη διαφορά να φτάνει το 54,7%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την απόσταση που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στις αποδοχές της ελληνικής αγοράς εργασίας και στις αντίστοιχες αποδοχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τη γενικότερη ανοδική τάση των μισθών στην Ένωση.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 4,3% το 2025, φτάνοντας τα 41.500 ευρώ, από 39.800 ευρώ το 2024.

Πρόκειται για ονομαστική αύξηση κατά 1.700 ευρώ σε ετήσια βάση, η οποία όμως δεν λαμβάνει υπόψη την επίδραση του πληθωρισμού και επομένως δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε ανάλογη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης.

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται το Λουξεμβούργο, με μέσες ετήσιες αποδοχές 85.600 ευρώ, και ακολουθούν η Δανία με 73.500 ευρώ και η Ιρλανδία με 64.400 ευρώ.