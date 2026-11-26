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Την υψηλότερη επιβάρυνση από το κόστος στέγασης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, τα οποία αναδεικνύουν τις σημαντικές ανισότητες στην προσιτότητα της κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Ειδικότερα, το 35% του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών κατευθύνθηκε το 2025 σε δαπάνες στέγασης, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 19%.

Στον αντίποδα, η Κύπρος εμφανίζει τη χαμηλότερη επιβάρυνση στην ΕΕ, με μόλις 11%, γεγονός που αποτυπώνει το μεγάλο χάσμα μεταξύ των κρατών-μελών ως προς το μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού που απαιτείται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών.

Τα στοιχεία παρουσιάζονται στη νέα διαδραστική έκδοση της Eurostat με τίτλο «Housing in Europe – 2026», η οποία εξετάζει το κόστος κατοικίας, τις συνθήκες διαβίωσης, την ιδιοκτησία ακινήτων και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής αγοράς στέγασης.

Η συγκριτική εικόνα είναι εξίσου αποκαλυπτική. Μετά την Ελλάδα ακολουθεί η Δανία με 28%, ενώ στη Σουηδία και τη Γερμανία οι δαπάνες στέγασης απορροφούν το 24% του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ακόμη πιο έντονο είναι το πρόβλημα της υπερβολικής επιβάρυνσης από τη στέγαση. Στην Ελλάδα, το 27% των κατοίκων των πόλεων και το 26% των κατοίκων αγροτικών περιοχών ζουν σε νοικοκυριά όπου το κόστος κατοικίας ξεπερνά το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Πρόκειται για τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, έναντι περίπου 10% και 5%, αντίστοιχα, στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Εξαιρετικά ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που συνδέονται με την κατοικία. Το 42% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζούσε το 2025 σε νοικοκυριά με καθυστερήσεις στην αποπληρωμή στεγαστικών δανείων, ενοικίων ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, έναντι μόλις 9% στην ΕΕ. Το ελληνικό ποσοστό έχει αυξηθεί από 31% το 2010, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των κρατών-μελών.

Η πίεση αποτυπώνεται και στην ποιότητα διαβίωσης, καθώς το 18% των κατοίκων της Ελλάδας αδυνατούσε να διατηρήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του, ποσοστό διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 9%. Παράλληλα, μόλις το 10% του πληθυσμού ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών ζούσε σε κατοικίες στις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατά την προηγούμενη πενταετία, έναντι 24% στην ΕΕ.