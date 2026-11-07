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Λιγότεροι περιορισμοί στις γονικές άδειες και ευκολότερη πρόσβαση στην άδεια φροντιστή περιλαμβάνονται στις νέες παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας, με στόχο τη διευκόλυνση των εργαζομένων που καλούνται να συνδυάσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με τις ανάγκες της οικογένειας.

Οι αλλαγές επικεντρώνονται κυρίως στους γονείς που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, στη χρονική απόσταση μεταξύ γονικών αδειών και στις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φροντιστή.

Το σχετικό νομοσχέδιο παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο Υπουργικό Συμβούλιο, με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να αναλύει τις βασικές διατάξεις.

«Είναι μια προσπάθεια να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους γονείς», δήλωσε η υπουργός, επισημαίνοντας ότι βασική επιδίωξη αποτελεί η καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή, προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Οι τρεις αλλαγές στις άδειες των εργαζομένων

Το νέο πλαίσιο προβλέπει τρεις βασικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη μείωση των περιορισμών για εργαζόμενους γονείς και φροντιστές.

Πρώτον, καταργείται ο χρονικός περιορισμός μεταξύ των δύο γονικών αδειών, παρέχοντας μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό τους.

Δεύτερον, προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία για γονείς που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, προκειμένου να μπορούν να αξιοποιούν τις άδειες που δικαιούνται χωρίς τους υφιστάμενους περιορισμούς.

Τρίτον, καταργείται η προϋπόθεση εξάμηνης απασχόλησης για τη λήψη άδειας φροντιστή, διευκολύνοντας τους εργαζομένους που χρειάζεται να αναλάβουν τη φροντίδα προσώπων του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Οι νέες διατάξεις εντάσσονται στην προσπάθεια ενίσχυσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας.

Οι 24 ειδικές άδειες που προβλέπονται για τους εργαζομένους

Πέρα από την ετήσια κανονική άδεια, η εργατική νομοθεσία προβλέπει μια σειρά από ειδικές άδειες, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, την υγεία, την εκπαίδευση και τις προσωπικές υποχρεώσεις κάθε εργαζομένου.

Μεταξύ των βασικών κατηγοριών περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

Άδεια μητρότητας: Συνολική διάρκεια 17 εβδομάδων, από τις οποίες οκτώ πριν από τον τοκετό και εννέα μετά. Άδεια πατρότητας: Χορηγούνται 14 εργάσιμες ημέρες με αποδοχές. Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης παιδιού: Έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, με πλήρεις αποδοχές. Δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες. Γονική άδεια: Διάρκεια τεσσάρων μηνών, με δυνατότητα αξιοποίησης έως τη συμπλήρωση του όγδοου έτους ηλικίας του παιδιού. Άδεια φροντίδας τέκνου: Δυνατότητα μειωμένου ωραρίου για 30 μήνες. Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας: Διάρκεια εννέα μηνών, με τις προβλεπόμενες αποδοχές. Άδεια μονογονεϊκής οικογένειας: Από έξι έως οκτώ ημέρες, ανάλογα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή εξαρτώμενου μέλους: Έως έξι ημέρες, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις. Άδεια για σοβαρές παθήσεις παιδιών: Δέκα ημέρες με αποδοχές. Άδεια νοσηλείας παιδιού: Δυνατότητα απουσίας από την εργασία για διάστημα έως 30 ημερών. Άδεια φροντιστή: Έως πέντε ημέρες, με το νέο νομοσχέδιο να προβλέπει κατάργηση της προϋπόθεσης εξάμηνης απασχόλησης. Άδεια γυναικολογικού ελέγχου: Μία εργάσιμη ημέρα ανά ημερολογιακό έτος. Άδεια για μετάγγιση αίματος ή αιμοκάθαρση: Έως 22 ημέρες. Πρόσθετη άδεια εργαζομένων με αναπηρία: Έξι επιπλέον ημέρες. Άδεια για εργαζομένους που είναι φορείς ή ασθενείς με AIDS: Έως έναν μήνα. Άδεια γάμου ή συμφώνου συμβίωσης: Πέντε ή έξι ημέρες, ανάλογα με το ισχύον καθεστώς. Άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου: Δύο ημέρες. Άδεια σπουδών: Έως 30 ημέρες χωρίς αποδοχές. Άδεια εξετάσεων για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές: Έως δέκα ημέρες. Εκλογική άδεια: Έως τρεις ημέρες, ανάλογα με την απόσταση που απαιτείται να διανύσει ο εργαζόμενος για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος. Άδεια στρατιωτικής θητείας: Προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής στην εργασία μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρέωσης. Άδεια για εξωσωματική γονιμοποίηση: Επτά ημέρες με αποδοχές. Άδεια λόγω ανωτέρας βίας: Έως δύο ημέρες ετησίως για τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη διάταξη.

Στο επίκεντρο η ισορροπία εργασίας και οικογένειας

Οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Εργασίας έρχονται να διευκολύνουν κυρίως εργαζόμενους με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις.

Η κατάργηση χρονικών περιορισμών στις γονικές άδειες και η μεγαλύτερη ευελιξία για συζύγους που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη μπορούν να συμβάλουν στον καλύτερο προγραμματισμό της φροντίδας των παιδιών.

Παράλληλα, η απλούστευση των προϋποθέσεων για την άδεια φροντιστή ενισχύει τη δυνατότητα των εργαζομένων να ανταποκρίνονται σε ανάγκες συγγενικών τους προσώπων.

Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην ευκολότερη αξιοποίηση υφιστάμενων δικαιωμάτων, περιορίζοντας εμπόδια που μέχρι σήμερα επηρέαζαν τον προγραμματισμό των οικογενειών.

Οι ειδικές άδειες παραμένουν ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων, καθώς καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.