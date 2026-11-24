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Τον Δεκέμβριο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει 102 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής για όσους αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία. Τα 82 θα γίνουν δια ζώσης σε 57 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και τα υπόλοιπα 20 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Θεματικές ενότητες

Με την καθοδήγηση εξειδικευμένων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να οργανώσουν την αναζήτηση εργασίας, να προετοιμαστούν για μια συνέντευξη και να σχεδιάσουν τα πρώτα βήματα μιας επιχειρηματικής ιδέας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

– Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

– Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

– Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

– Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο

– Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

– Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

– Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

– Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις

– Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία

– Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

– Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον

– Αναπτύσσοντας δεξιότητες προσαρμοστικότητας και ευελιξίας

– Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου και Τεχνητή Νοημοσύνη: η νέα ψηφιακή εφαρμογή της ΔΥΠΑ (νέα θεματική)

– Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δημιουργία Βιογραφικού: η νέα ψηφιακή εφαρμογή της ΔΥΠΑ (νέα θεματική)

Δια ζώσης εργαστήρια

Κάθε δια ζώσης εργαστήριο διαρκεί τρεις ώρες. Η ώρα έναρξης κυμαίνεται από τις 09:00 έως τις 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2.

Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο ΚΠΑ2 που διοργανώνει το εργαστήριο.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας αποστολής της αίτησης. Το ΚΠΑ2 επιβεβαιώνει τη συμμετοχή με email.

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Κάθε διαδικτυακό εργαστήριο διαρκεί δύο ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα και τις θεματικές ενότητες και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Κάθε διαδικτυακό εργαστήριο έχει έως 50 θέσεις, οι οποίες καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Οι εγγραφές παραμένουν ανοιχτές μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα διαδικτυακά εργαστήρια.