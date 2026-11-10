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Περίπου 800.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν στη Γερμανία τα επόμενα 15 χρόνια λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, εκτίμησε η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης, Αντρέα Νάλες. Θα δημιουργηθούν ωστόσο και πολλές άλλες, διευκρίνισε η ίδια.

«Ουσιαστικά, κανείς δεν είναι πλέον στο απυρόβλητο», δήλωσε η κυρία Νάλες στην Handelsblatt, αναφερόμενη στις εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα χαθούν λόγω της επέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι κάποιοι τομείς, όπως της παροχής υπηρεσιών, των ασφαλιστικών εταιριών και των τραπεζών, θα πληγούν περισσότερο από άλλους. Αντιθέτως, τα επαγγέλματα που χρησιμοποιούν λιγότερο την τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, αποδεικνύονται εξαιρετικά ανθεκτικοί, ενώ ακόμη και οι ημι-ειδικευμένοι ή και οι ανειδίκευτοι εξακολουθούν να έχουν ευκαιρίες, επειδή πολλές φορές δεν χρειάζεται να τους αντικαταστήσουμε με τεχνητή νοημοσύνη», παρατήρησε.

Σύμφωνα με την ίδια, τα επόμενα 15 χρόνια θα χαθούν στη Γερμανία περίπου 800.000 θέσεις εργασίας λόγω των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, θα δημιουργηθούν όμως και πολλές νέες. «Θα ήθελα να δω περισσότερες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη στη Γερμανία, αλλά μόνο εφόσον αυτές πρόκειται να αυξήσουν την παραγωγικότητα», διευκρίνισε.

Για την κυρία Νάλες, η ανεργία είναι σήμερα σοβαρότερο ζήτημα από την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Μόνο ο κατασκευαστικός κλάδος παρουσιάζει αυτήν τη στιγμή κάποια βελτίωση, λόγω των προγραμμάτων υποδομών που εφαρμόζει η κυβέρνηση, ανέφερε.

«Προς το παρόν, η ανεργία με ανησυχεί περισσότερο από την έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Σε πέντε χρόνια ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα σίγουρα θα είναι οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι. Λόγω των δημογραφικών αλλαγών, η γερμανική αγορά εργασίας χάνει συνολικά περίπου 500.000 εργαζόμενους ετησίως», εξήγησε η Αντρέα Νάλες, η οποία έχει διατελέσει και ομοσπονδιακή υπουργός Εργασίας υπό την Άγγελα Μέρκελ. Επί του παρόντος, η μετανάστευση νέων από την Ευρώπη βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και πολύ καιρό, πρέπει επομένως να προσελκύσουμε ειδικευμένους εργαζόμενους από χώρες εκτός ΕΕ, σημείωσε.