Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι θέσεις εργασίας που απευθύνονται σε νέους χωρίς προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία γίνονται όλο και πιο περιορισμένες, ιδιαίτερα σε κλάδους που επηρεάζονται έντονα από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Παρότι οι πρόσφατοι απόφοιτοι εξακολουθούν να βρίσκουν επαγγελματικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η αγορά ακινήτων, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι κατασκευές, η ένταξή τους στην αγορά εργασίας παραμένει δύσκολη. Ειδικότερα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το 5,6% των πρόσφατων αποφοίτων πανεπιστημίου ήταν άνεργοι, ενώ το 42% απασχολούνταν σε θέσεις που δεν απαιτούσαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.

Ανάλυση του Stanford Digital Economy Lab δείχνει ότι οι νέοι ενδέχεται να στρέφονται προς επαγγέλματα που είναι λιγότερο ευάλωτα στην αυτοματοποίηση, καθώς απαιτούν σωματική εργασία, επικοινωνία και δεξιότητες που δύσκολα μπορούν να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Για τη μελέτη των επιπτώσεών της στην απασχόληση, οι ερευνητές αξιοποίησαν στοιχεία μισθοδοσίας της εταιρείας Automatic Data Processing (ADP), τα οποία αφορούν εκατομμύρια εργαζομένους στις ΗΠΑ, εξετάζοντας τις αλλαγές που σημειώθηκαν μετά την ευρεία διάδοση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το Fast Company.

Στα επαγγέλματα που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνητή νοημοσύνη, η απασχόληση των νέων ηλικίας 22 έως 25 ετών είναι σχεδόν 20% χαμηλότερη από το αναμενόμενο. Συγκεκριμένα, θα ήταν υψηλότερη αν οι ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους σε αυτούς τους κλάδους είχαν εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο όπως σε επαγγέλματα που επηρεάζονται λιγότερο από την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο 40% των επαγγελμάτων που επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, η απασχόληση των νέων ηλικίας 22 έως 25 ετών μειώθηκε κατά 11%. Αντίθετα, στα επαγγέλματα που επηρεάζονται λιγότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, η απασχόληση των νέων της ίδιας ηλικιακής ομάδας αυξήθηκε κατά 10%.

Η τάση αυτή αφορά κυρίως τους νεότερους εργαζομένους. Ειδικότερα, η μελέτη δεν εντόπισε ενδείξεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας. Παράλληλα, στους πιο έμπειρους εργαζομένους δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στην απασχόληση μεταξύ των επαγγελμάτων που επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη και εκείνων που επηρεάζονται λιγότερο.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει σημαντικά τη φύση των επαγγελμάτων που βασίζονται στη γνώση, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Οι αλλαγές αυτές περιορίζουν τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης και εντείνουν την ανασφάλεια των νεότερων εργαζομένων. Ενδεικτικά, σύμφωνα με το Pew Research Center, το ποσοστό των ατόμων κάτω των 30 ετών που εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση των θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε δύο χρόνια, φτάνοντας το 73%.

Παράλληλα, η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης μεταβάλλει και τις απαιτήσεις που έχουν οι εργοδότες από τους νέους εργαζομένους, ιδίως σε επαγγελματικούς κλάδους που επηρεάζονται άμεσα από την τεχνολογία. Σύμφωνα με μελέτη της PwC, οι αγγελίες για θέσεις εισαγωγικού επιπέδου στους συγκεκριμένους κλάδους έχουν πλέον επταπλάσιες πιθανότητες να απαιτούν δεξιότητες που παραδοσιακά συνδέονται με ανώτερες διοικητικές θέσεις, όπως η ηγεσία και η στρατηγική σκέψη, σε σύγκριση με το 2019.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την εργασιακή αβεβαιότητα, το υψηλό κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, ενδέχεται να εξηγούν, εν μέρει, το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Γενιάς Ζ για τεχνικά επαγγέλματα που απαιτούν εξειδικευμένες πρακτικές δεξιότητες, όπως οι κατασκευές και οι υδραυλικές εργασίες.

Διαβάστε ακόμη

Η Τουρκία σε τροχιά υποβάθμισης – Καμπανάκι από τον MSCI

Στράτος Δεσπύρης (Navios Partners): «Η ναυτιλιακή αγορά έχει τιμολογήσει την τελειότητα» – Το μήνυμα πίσω από τις υψηλές αξίες των πλοίων

Ρεύμα: Ξανά πάνω από τα 200 ευρώ η μεγαβατώρα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ