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Σε λειτουργία παραμένει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης κυμαίνεται από 719 ευρώ έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με το επάγγελμα και τις προϋποθέσεις που πληροί κάθε δικαιούχος.

Κατά την προηγούμενη περίοδο, περίπου 80.000 εργαζόμενοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.

Επισημαίνεται ότι το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους κατά το χρονικό διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου 2026 έως 30 Νοεμβρίου 2026 πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη τακτικής επιδότησης ανεργίας. Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν παράλληλα τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας:

gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να μεταβούν αυτοπροσώπως στα ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, καθώς η απόφαση χορήγησης αποστέλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της υπηρεσίας.

Ποιοι δικαιούνται το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται από εποχικότητα.

Στις κατηγορίες δικαιούχων περιλαμβάνονται οι οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί, υποδηματεργάτες, εργαζόμενοι στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, χειριστές εκσκαπτικών και άλλων μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, εργαζόμενοι σε κινηματογράφους και θέατρα, εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, σμυριδεργάτες, ταξιθέτες, χορευτές, καθώς και τεχνικοί που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.

Επιπλέον, δικαιούχοι μπορούν να είναι ασφαλισμένοι που έχουν διατεθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, εφόσον αυτό προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους και πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Τα ποσά του Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος 2026 ανά επάγγελμα

Το ποσό της ενίσχυσης και τα απαιτούμενα ημερομίσθια για κάθε κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής: