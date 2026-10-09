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Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2026 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση οι εργαζόμενοι που δικαιούνται το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ, με τα ποσά να κυμαίνονται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο και τις προϋποθέσεις που πληροί κάθε δικαιούχος.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ενώ από τις 23 Σεπτεμβρίου παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το συγκεκριμένο βοήθημα απευθύνεται σε εργαζομένους επαγγελματικών κλάδων με εποχικό χαρακτήρα απασχόλησης, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι οικοδομικές εργασίες και ο χώρος του θεάματος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 80.000 εργαζόμενοι έλαβαν το εποχικό βοήθημα το 2025.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγησή του είναι ο δικαιούχος να μη συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας κατά το διάστημα από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να εισπράξουν τόσο το εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται το εποχικό βοήθημα

Το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα χορηγείται σε εργαζομένους που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

Εργαζόμενοι στις οικοδομές, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί και αγγειοπλάστες.

Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες και καπνεργάτες.

Μουσικοί που είναι μέλη αναγνωρισμένων επαγγελματικών σωματείων.

Υποδηματεργάτες και μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών και γεωτρητικών μηχανημάτων.

Ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου.

Ελεγκτές και ταμίες κινηματογράφων και θεάτρων.

Εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση.

Σμυριδεργάτες και ταξιθέτες θεάτρων και κινηματογράφων.

Χορευτές και τεχνικοί ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων, εφόσον είναι μέλη των αντίστοιχων επαγγελματικών σωματείων.

Στην κατηγορία των δικαιούχων εντάσσονται επίσης εργαζόμενοι μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, η απασχόληση στον αντίστοιχο κλάδο πρέπει να προκύπτει από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμφανίζεται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης, ενώ πρέπει να πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Πόσα χρήματα καταβάλλονται ανά επαγγελματική κατηγορία

Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος διαφοροποιείται ανάλογα με το επάγγελμα και τα απαιτούμενα ημερομίσθια του προηγούμενου έτους.

Για τον υπολογισμό του βοηθήματος λαμβάνεται υπόψη το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος, διαμορφώνεται στα 39,30 ευρώ.

Τα ποσά και οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για το 2025 παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Επαγγελματική κατηγορία Ημερομίσθια 2025 Ποσό Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί 95–210 στον κλάδο 1.064,12 € Κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες 50–210 1.006,60 € Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες 50–210 1.006,60 € Καπνεργάτες 50–210 1.006,60 € Μουσικοί 50–210 719 € Υποδηματεργάτες 50–210 719 € Εργαζόμενοι ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 50–230 1.006,60 € Χειριστές μηχανημάτων 70–210 719 € Ηθοποιοί 50–210 719 € Τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης 50–210 719 € Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 50–210 719 € Ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου 50–210 719 € Ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου 50–210 719 € Εργαζόμενοι τουρισμού και εστίασης 75, με έως 50 από 1/10 έως 31/12 719 € Σμυριδεργάτες 50–240 1.438 € Ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου 50–210 719 € Χορευτές 50–210 719 € Τεχνικοί ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων 50–210 719 €

Το υψηλότερο ποσό, ύψους 1.438 ευρώ, προβλέπεται για τους σμυριδεργάτες, ενώ για τους οικοδόμους, τους λατόμους και τους ασβεστοποιούς το βοήθημα ανέρχεται σε 1.064,12 ευρώ.

Για τους εργαζομένους στον τουρισμό και την εστίαση, το ποσό διαμορφώνεται στα 719 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά κριτήρια.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Η ΔΥΠΑ πραγματοποιεί κατά κανόνα αυτεπάγγελτο έλεγχο των προϋποθέσεων, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών. Επομένως, δεν απαιτείται από όλους τους αιτούντες η προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων.

Ωστόσο, ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες και ειδικές περιπτώσεις υποχρεούνται να επισυνάψουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Ειδικότερα:

Πολίτες τρίτων χωρών: Χρειάζεται άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης, από την οποία να προκύπτει το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Μουσικοί, χορευτές και τεχνικοί ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων: Απαιτείται βεβαίωση από το αντίστοιχο επαγγελματικό σωματείο.

Χειριστές μηχανημάτων: Πρέπει να κατατεθεί η προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για τους βοηθούς χειριστών απαιτείται σχετική βεβαίωση που πιστοποιεί το δικαίωμα άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Σμυριδορύκτες Νάξου: Χρειάζεται βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας.

Εργαζόμενοι με ειδικό τρόπο ασφάλισης: Σε περιπτώσεις όπως οι δασεργάτες, οι ηθοποιοί και οι σμυριδορύκτες Νάξου, μπορεί να ζητηθούν αποσπάσματα του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

Για τους ελεύθερους δασεργάτες η μισθωτή απασχόληση αποδεικνύεται μέσω της αναγγελίας πρόσληψης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ενώ για τα μέλη συνεταιρισμών απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση του συνεταιρισμού και ασφαλιστικά στοιχεία.

Οικοδόμοι: Σε περιπτώσεις όπου πρέπει να ελεγχθεί αν ο αιτών είχε δραστηριότητα εργολάβου ή υπεργολάβου και απασχολούσε περισσότερους από τρεις μισθωτούς κατά το προηγούμενο έτος, απαιτείται το έντυπο Ε3 της ΑΑΔΕ, από το οποίο προκύπτουν τα σχετικά στοιχεία απασχόλησης προσωπικού.

Πώς γίνεται η αίτηση στο gov.gr

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε υπηρεσία της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταβούν στην ειδική υπηρεσία του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ενώ όσοι χρειάζονται υποστήριξη μπορούν να απευθυνθούν και στα ΚΕΠ.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως εάν πληρούν τα κριτήρια και αν απαιτείται να υποβάλουν πρόσθετα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

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