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Από 719 έως 1.438 ευρώ ανέρχεται το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με τις αιτήσεις να έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 10 Σεπτεμβρίου και να υποβάλλονται έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Το βοήθημα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε επαγγέλματα με έντονο εποχικό χαρακτήρα και όχι γενικά σε ανέργους, καθώς απαιτείται η κάλυψη συγκεκριμένων ασφαλιστικών προϋποθέσεων.

Όπως διευκρίνισε η φοροτεχνικός Νίκη Βομπιράκη μιλώντας στο ΕΡΤnews, πρόκειται για οικονομική ενίσχυση που αφορά εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε κλάδους με εποχικές διακυμάνσεις και έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, το βοήθημα δεν καταβάλλεται σε όσους αποκτούν δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας στο διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2026.

Η βασική εξαίρεση αφορά τους οικοδόμους, οι οποίοι μπορούν να λάβουν παράλληλα τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του εποχικού βοηθήματος

Η μεγαλύτερη κατηγορία δικαιούχων είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, καθώς πρόκειται για κλάδους με έντονη εποχικότητα. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης:

οικοδόμοι ,

, χειριστές μηχανημάτων,

ηθοποιοί,

χορευτές,

τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης,

τεχνικοί ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων,

εργαζόμενοι στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη,

δασεργάτες,

καπνεργάτες,

καθώς και άλλες ειδικότητες που προβλέπονται από το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει συγκεκριμένο αριθμό ημερών ασφάλισης κατά το προηγούμενο έτος. Για το εποχικό βοήθημα του 2026 εξετάζονται τα ένσημα που πραγματοποιήθηκαν το 2025, ενώ τα απαιτούμενα όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο.

Ποσά έως 1.438 ευρώ ανάλογα με τον κλάδο

Για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισιτισμό, που αποτελούν και τη μεγαλύτερη ομάδα δικαιούχων, απαιτούνται τουλάχιστον 75 ημέρες ασφάλισης μέσα στο 2025, από τις οποίες έως 50 ημέρες μπορούν να αφορούν το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Το ποσό του βοηθήματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία ανέρχεται σε 719 ευρώ.

Η κα Βομπιράκη ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έναν εργαζόμενο που απασχολείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, όπως συμβαίνει συχνά σε νησιωτικές περιοχές. Εφόσον δεν δικαιούται τακτικό επίδομα ανεργίας και πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, μπορεί να λάβει το ειδικό εποχικό βοήθημα.

Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 1.438 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε επαγγελματική κατηγορία.

Πώς καταβάλλεται το βοήθημα

Η καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος πραγματοποιείται πλέον μέσω προπληρωμένης κάρτας. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ανάληψη μετρητών έως το 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο ποσό παραμένει διαθέσιμο μέσω της κάρτας για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Την προηγούμενη χρονιά, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα, αριθμός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα και το 2026.

Για τους εποχικά εργαζόμενους, η ενίσχυση αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό στήριγμα για την περίοδο κατά την οποία η δραστηριότητα περιορίζεται ή διακόπτεται, με το ύψος του ποσού και τις προϋποθέσεις να εξαρτώνται από τον επαγγελματικό κλάδο.

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