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Περισσότερες από 700 ευκαιρίες απασχόλησης σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας θα παρουσιαστούν στα Ιωάννινα, όπου δεκάδες επιχειρήσεις θα αναζητήσουν προσωπικό μέσα από απευθείας συναντήσεις με υποψηφίους. Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο σε ανέργους όσο και σε εργαζόμενους που επιθυμούν να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν εργοδότες και να ενημερωθούν για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 59η «Ημέρα Καριέρας» το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa, στην οδό Κ. Παπούλια & Ίκκου, στα Ιωάννινα. Η εκδήλωση θα διαρκέσει από τις 10:00 έως τις 18:00, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις, με διαθέσιμες θέσεις για υποψηφίους διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Πρόκειται για την πέμπτη φορά που η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται στην πόλη, ενισχύοντας τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών και όσων αναζητούν εργασία.

Συνεντεύξεις και ενημέρωση για τις διαθέσιμες θέσεις

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους των επιχειρήσεων, να ενημερωθούν για τις ειδικότητες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και να εξετάσουν διαφορετικές επαγγελματικές προοπτικές.

Παράλληλα, θα μπορούν να λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, καθώς και πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις δράσεις της από στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ).

Από την πλευρά τους, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα μπορούν να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις στον χώρο της εκδήλωσης, να συγκεντρώσουν βιογραφικά σημειώματα και να παρουσιάσουν τις διαθέσιμες θέσεις, μαζί με τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Η απευθείας επαφή με τους υπεύθυνους προσλήψεων επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για τις απαιτήσεις κάθε θέσης, χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά στην αποστολή ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Δωρεάν συμμετοχή και εγγραφές

Για τη συμμετοχή στην «Ημέρα Καριέρας» δεν απαιτείται καταβολή αντιτίμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της πλατφόρμας Eventora.

Εγγραφές θα γίνονται και επιτόπου, την ημέρα της διοργάνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και σε όσους δεν έχουν δηλώσει νωρίτερα το ενδιαφέρον τους.

Η δράση αποτελεί μια ευκαιρία για άμεση επαφή με την αγορά εργασίας, καθώς συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό και υποψηφίους με διαφορετικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα dypa.gov.gr, ενώ ενημέρωση για τη ΜΕΜΜΕ παρέχεται στη διεύθυνση dypa.gov.gr/memme.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Du Lac Congress Center & Spa, Κ. Παπούλια & Ίκκου, Ιωάννινα, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.