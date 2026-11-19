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Επιδότηση που φτάνει τα 984,75 ευρώ τον μήνα και συνολικά τα 11.817 ευρώ για κάθε νέα θέση εργασίας προβλέπει το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, με στόχο την πρόσληψη 27.494 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

Η νέα δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενισχύσουν το προσωπικό τους, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην επανένταξη των γυναικών και των ανέργων άνω των 50 ετών στην αγορά εργασίας.

Η πλατφόρμα προετοιμασίας των αιτήσεων έχει ήδη ανοίξει από τις 10 Νοεμβρίου 2026, ενώ η οριστική υποβολή ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Διευκρινίζεται ότι τα ποσά καταβάλλονται ως επιχορήγηση στις επιχειρήσεις για την κάλυψη μέρους του κόστους πρόσληψης και δεν αποτελούν επίδομα που εισπράττει απευθείας ο άνεργος.

Ποιοι ωφελούνται και πόσα χρήματα προβλέπονται

Το πρόγραμμα επιδοτεί νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης για διάστημα 12 μηνών, καλύπτοντας το 50% ή το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, ανάλογα με την κατηγορία του εργαζομένου.

Η επιχορήγηση διαμορφώνεται ως εξής:

Άνδρες άνεργοι ηλικίας 30 έως 49 ετών: Η επιχείρηση λαμβάνει 656,50 ευρώ τον μήνα, δηλαδή συνολικά 7.878 ευρώ για έναν χρόνο απασχόλησης.

Άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω: Η επιδότηση ανέρχεται σε 984,75 ευρώ τον μήνα, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 11.817 ευρώ.

Άνεργοι άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω: Προβλέπεται επίσης επιχορήγηση 984,75 ευρώ μηνιαίως, ή 11.817 ευρώ για το σύνολο του δωδεκαμήνου.

Ως βάση υπολογισμού έχει οριστεί μηνιαίο μοναδιαίο κόστος 1.313 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές εισφορές, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας.

Αιτήσεις από 24 Νοεμβρίου – Τι μπορούν να κάνουν ήδη οι επιχειρήσεις

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στη διεύθυνση https://app.opske.gr/.

Από τις 10 Νοεμβρίου μπορούν να δημιουργούν την αίτηση, να συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία, να επισυνάπτουν δικαιολογητικά και να αποθηκεύουν προσωρινά τον φάκελό τους.

Η δυνατότητα οριστικής υποβολής ενεργοποιείται στις 24 Νοεμβρίου 2026. Από εκείνη την ημέρα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν είτε να καταθέσουν τις αιτήσεις που έχουν ήδη προετοιμάσει είτε να δημιουργήσουν νέες.

Η προετοιμασία είναι προαιρετική, ωστόσο δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να ελέγξουν εκ των προτέρων τα δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα στοιχεία.

Προϋπολογισμός σχεδόν 280 εκατ. ευρώ

Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 279,62 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Στόχος είναι η δημιουργία 27.494 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης, με μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα για την πρόσληψη κατηγοριών ανέργων που συχνά αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην επιστροφή στην εργασία.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.