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Την ευκαιρία να διεκδικήσουν περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας, να γνωρίσουν υποψήφιους εργοδότες και να συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις θα έχουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 όσοι αναζητούν απασχόληση στα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 59η «Ημέρα Καριέρας», με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και αναζητούν προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Du Lac Congress Center & Spa, από τις 10:00 έως τις 18:00, προσφέροντας στους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες επαγγελματικές ευκαιρίες και να συζητήσουν απευθείας με εκπροσώπους των εταιρειών.

Βασικό χαρακτηριστικό της διοργάνωσης είναι ότι οι υποψήφιοι μπορούν να έρθουν σε προσωπική επαφή με τους εργοδότες, χωρίς η διαδικασία αναζήτησης εργασίας να περιορίζεται στην ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών.

Οι κλάδοι και οι ειδικότητες με διαθέσιμες θέσεις

Οι περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, προσφέροντας επιλογές τόσο σε υποψηφίους με εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις όσο και σε όσους ενδιαφέρονται για διοικητικές, εμπορικές και υποστηρικτικές θέσεις.

Μεταξύ των κλάδων που εκπροσωπούνται περιλαμβάνονται η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η παραγωγή πλαστικών, το εμπόριο, η ενέργεια, τα τεχνικά έργα, η εκπαίδευση, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες και ο τουρισμός.

Στον τεχνικό και βιομηχανικό τομέα αναζητούνται, μεταξύ άλλων, ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί και γεωπόνοι.

Παράλληλα, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, τυροκόμους, εργατοτεχνίτες και χειριστές μηχανημάτων.

Στον τομέα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις αναζητούν λογιστές, στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων και υπαλλήλους γραφείου, ενώ ευκαιρίες καταγράφονται και για εκπαιδευτικούς.

Αντίστοιχα, στον χώρο της εξυπηρέτησης πελατών και του εμπορίου περιλαμβάνονται θέσεις για συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, προσωπικό τεχνικής υποστήριξης και πωλητές.

Στις ανάγκες των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται επίσης υπάλληλοι αποθήκης και οδηγοί, καθώς και εργαζόμενοι σε διάφορες ειδικότητες του τουριστικού κλάδου.

Η ποικιλία των επαγγελματικών επιλογών επιτρέπει σε υποψηφίους με διαφορετική εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία να αναζητήσουν θέσεις που ανταποκρίνονται στα προσόντα και στα ενδιαφέροντά τους.

Απευθείας συνεντεύξεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων

Στη διάρκεια της 59ης Ημέρας Καριέρας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις απαιτήσεις των θέσεων, τα προσόντα που αναζητούν οι επιχειρήσεις και τις προοπτικές απασχόλησης.

Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις εργασίας στον χώρο της εκδήλωσης, ερχόμενοι σε άμεση επαφή με στελέχη προσλήψεων και εκπροσώπους εργοδοτών.

Με αυτόν τον τρόπο, η διοργάνωση επιδιώκει να διευκολύνει τη σύνδεση των διαθέσιμων θέσεων με τους ενδιαφερόμενους εργαζομένους, συγκεντρώνοντας πολλές διαφορετικές επαγγελματικές ευκαιρίες στον ίδιο χώρο.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όσους ενδιαφέρονται να εξετάσουν νέες δυνατότητες απασχόλησης και να ενημερωθούν για τις ανάγκες της τοπικής και ευρύτερης αγοράς εργασίας.

Πού και πότε πραγματοποιείται η εκδήλωση

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά.

Τα βασικά στοιχεία της διοργάνωσης είναι τα εξής:

Ημερομηνία: Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 18:00

10:00 – 18:00 Τοποθεσία: Du Lac Congress Center & Spa, Ιωάννινα

Du Lac Congress Center & Spa, Ιωάννινα Συμμετέχουσες επιχειρήσεις: Περισσότερες από 30

Περισσότερες από 30 Διαθέσιμες θέσεις εργασίας: Πάνω από 700

Πάνω από 700 Είσοδος: Ελεύθερη

Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω της επίσημης σελίδας της 59ης Ημέρας Καριέρας της ΔΥΠΑ.

Η εκδήλωση αποτελεί μια οργανωμένη ευκαιρία για όσους επιδιώκουν νέα επαγγελματική θέση ή αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος, με δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό.