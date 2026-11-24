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Ο παλμός της ελληνικής φιλοξενίας χτυπά φέτος στα πιο δυναμικά industry-focused events για τον τουριστικό κλάδο. Καθώς ο προγραμματισμός για τη νέα τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr επιστρέφουν, με την αυλαία των μεγάλων συναντήσεων να ανοίγει στο Ωδείο Αθηνών, την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026.

Ταλαντούχοι επαγγελματίες θα έρθουν σε επαφή με περισσότερες από 60 τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακούς ομίλους και εταιρείες με στόχο τη διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας στον πιο ισχυρό κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Η είσοδος είναι δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση την εγγραφή σας εδώ.

Οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού ξεκινούν φέτος από την Αθήνα και, με τη νέα χρονιά, συνεχίζουν δυναμικά τη διαδρομή τους σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, φέρνοντας τις ευκαιρίες εργασίας στην περιφέρεια: 22-23 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου στο Ηράκλειο και 10 Φεβρουαρίου στην Πάτρα.

Οι ευκαιρίες στις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού

Είτε ψάχνετε δουλειά για τη νέα σεζόν, είτε είστε έμπειροι επαγγελματίες του κλάδου, που αναζητάτε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, είτε επιθυμείτε να κάνετε τα πρώτα βήματά σας στον χώρο του Τουρισμού, το event αυτό είναι η ευκαιρία σας.

Ως υποψήφιοι, θα συναντήσετε από κοντά εκπροσώπους τουριστικών επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, θα ενημερωθείτε για ανοιχτές θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες και στην εστίαση, καθώς και θα αντλήσετε πληροφορίες για την εταιρική τους κουλτούρα. Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία θα διενεργεί επί τόπου 1:1 συνεντεύξεις, δίνοντάς σας την ευκαιρία να συζητήσετε άμεσα για ανοιχτές θέσεις εργασίας. Την ίδια στιγμή, το event πλαισιώνεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών και διαδραστικών workshops από επαγγελματίες της Φιλοξενίας, καθώς και από δωρεάν συμβουλευτική για CV και συνεντεύξεις από την ομάδα του kariera.gr.

Ο Χρήστος Κουρούκλης, Head of Sales HO.RE.CA, δήλωσε: «Οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr έχουν καθιερωθεί ως θεσμός διασύνδεσης επιχειρήσεων, επαγγελματιών και νέων ταλέντων στον κλάδο του Τουρισμού και της Εστίασης. Με ιδιαίτερη χαρά επιστρέφουμε στην Αθήνα, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά κορυφαίους εργοδότες του κλάδου, να ανακαλύψουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους».

«Στη Wavemaker Hospitality πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι μας είναι το σημαντικότερο μας κεφάλαιο και η κινητήρια δύναμη της εξέλιξης μας. Η βιομηχανία μας είναι ένας κατεξοχήν ανθρωποκεντρικός κλάδος, για αυτό και επενδύουμε στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη τους καθώς παράλληλα διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την συνεργασία. Η συμμετοχή μας στις Ημέρες Kαριέρας 2026 ως Platinum Χορηγός μας δίνει την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που μοιράζονται το πάθος μας για τη φιλοξενία και επιθυμούν να διαμορφώσουν μαζί μας το μέλλον της», ανέφερε στέλεχος της εταιρείας.