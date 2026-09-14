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Με τη συμμετοχή 5.124 πολιτών ολοκληρώθηκαν, στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2026, οι «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, η μεγάλη προσέλευση επιβεβαίωσε το ισχυρό ενδιαφέρον για άμεση επαφή των ανθρώπων που αναζητούν εργασία με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες συναντήσεις υποψηφίων με εκπροσώπους περισσότερων από 100 επιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προσόντα και την επαγγελματική εμπειρία τους, να ενημερωθούν για διαθέσιμες θέσεις και να διερευνήσουν συγκεκριμένες προοπτικές απασχόλησης.

Συνολικά, καταγράφηκαν 6.025 βιογραφικά που ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις των προσφερόμενων θέσεων, ενώ 932 υποψήφιοι προκρίθηκαν σε δεύτερη συνέντευξη.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, πρόκειται για το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα της διοργάνωσης, καθώς εκατοντάδες πολίτες βρίσκονται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην πρόσληψη.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η αξιολόγηση των επιχειρήσεων για τους συμμετέχοντες, τους οποίους χαρακτήρισαν καταρτισμένους, καλά προετοιμασμένους και με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.

Οι «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εργοδότες, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού και στις επιχειρήσεις να εντοπίσουν υποψηφίους με τα προσόντα που χρειάζονται.

Με τη διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να μετατρέπει την αναζήτηση εργασίας σε συγκεκριμένες ευκαιρίες πρόσληψης, φέρνοντας στον ίδιο χώρο υποψηφίους και επιχειρήσεις με πραγματικές ανάγκες στελέχωσης.

Η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει τις «Ημέρες Καριέρας» σε όλη τη χώρα, διευρύνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης και στηρίζοντας τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση του ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζονται.

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