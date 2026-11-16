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Μικρότερες μηνιαίες κρατήσεις και ενδεχόμενες επιστροφές χρημάτων βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής εκκρεμότητας για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Η υπόθεση αφορά σε περίπου 500.000 συνταξιούχους, με το ουσιαστικό ερώτημα να είναι εάν η εισφορά θα συνεχίσει να επιβάλλεται στο σύνολο της σύνταξης ή μόνο στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των δύο υπολογισμών μπορεί να μεταφραστεί σε αισθητή ενίσχυση του καταβαλλόμενου ποσού. Ωστόσο, τόσο η αλλαγή των κρατήσεων όσο και η δυνατότητα αναδρομικών επιστροφών εξαρτώνται από την τελική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από το χρονικό εύρος εφαρμογής της.

Η διαφορά στην τσέπη των συνταξιούχων

Ενδεικτική είναι η περίπτωση σύνταξης 2.200 ευρώ, στην οποία επιβάλλεται σήμερα εισφορά 7%. Η μηνιαία παρακράτηση ανέρχεται σε 154 ευρώ, καθώς ο συντελεστής εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό και όχι αποκλειστικά στο τμήμα πάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Εάν υιοθετηθεί ο υπολογισμός μόνο στο υπερβάλλον ποσό, η βάση επιβολής θα περιοριστεί στα 732 ευρώ. Με τον ίδιο συντελεστή, η εισφορά θα διαμορφωθεί στα 51,24 ευρώ, αφήνοντας στον συνταξιούχο επιπλέον 102,76 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για όφελος από τη μείωση της κράτησης, χωρίς μεταβολή του ονομαστικού ποσού της σύνταξης.

Αντίστοιχα, εάν μια μηνιαία παρακράτηση υποχωρήσει από τα 107 στα 60 ευρώ, η διαφορά είναι 47 ευρώ. Για διάστημα 36 μηνών, το αριθμητικό ύψος της διεκδίκησης θα έφθανε τα 1.692 ευρώ, εφόσον αναγνωριζόταν δικαίωμα επιστροφής για ολόκληρη αυτή την περίοδο.

Τα παραδείγματα αποτυπώνουν τη σημασία της βάσης υπολογισμού. Το τελικό όφελος για κάθε δικαιούχο θα εξαρτηθεί από τη σύνταξή του, τον εφαρμοζόμενο συντελεστή και τις συγκεκριμένες προβλέψεις που θα προκύψουν από τη δικαστική κρίση.

Η απόφαση και τα όρια των αναδρομικών

Η εισήγηση που συζητήθηκε στο δικαστήριο κινείται προς ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των συνταξιούχων. Η θετική εισήγηση, όμως, δεν αποτελεί οριστική απόφαση. Οι δικαστές καλούνται να κρίνουν τόσο τον τρόπο επιβολής της ΕΑΣ όσο και τις συνέπειες μιας πιθανής αλλαγής.

Ένα ενδεχόμενο είναι η απόρριψη των διεκδικήσεων, οπότε δεν θα προκύψει το προσδοκώμενο όφελος. Ένα δεύτερο είναι να αναγνωριστεί ανάγκη διαφορετικού υπολογισμού, αλλά να τεθούν χρονικοί περιορισμοί στις επιστροφές. Σε αυτή την περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης αγωγής μπορεί να αποκτήσει καθοριστική σημασία.

Για αγωγές που θα κατατεθούν έως το τέλος του 2026, το εξεταζόμενο πλαίσιο διεκδικήσεων περιλαμβάνει τα έτη 2024, 2025 και 2026. Για προσφυγές εντός του 2027, πριν από την έκδοση απόφασης, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις κρατήσεις των ετών 2025 και 2026, καθώς και σε όσες εμπίπτουν στο χρονικό αντικείμενο της αγωγής.

Οι περίοδοι αυτές περιγράφουν το εύρος πιθανών αξιώσεων και όχι εξασφαλισμένες καταβολές. Η αναγνώρισή τους θα κριθεί από την απόφαση, τους κανόνες παραγραφής και τα δεδομένα κάθε υπόθεσης. Αντίστοιχα, η κατάθεση προσφυγής συνεπάγεται διαδικαστικό και οικονομικό κόστος, χωρίς εγγύηση δικαίωσης.

Το διάστημα μέχρι την εφαρμογή

Ξεχωριστό ζήτημα αποτελεί ο χρόνος μεταξύ έκδοσης και εφαρμογής μιας ευνοϊκής απόφασης. Εάν, υποθετικά, η δικαστική κρίση εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2027 και ο νέος υπολογισμός εφαρμοστεί τον Αύγουστο, θα προκύψει ζήτημα επιστροφής διαφορών για το μεσοδιάστημα.

Το ποιοι θα καλύπτονται για αυτή την περίοδο δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο εκ των προτέρων. Θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο της απόφασης και από ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση. Για όσους δεν έχουν προσφύγει, δεν είναι εξασφαλισμένη ούτε η αναδρομικότητα προηγούμενων ετών ούτε η αυτόματη επιστροφή μεταγενέστερων κρατήσεων.

Οι δικαστικές διαδρομές διαφοροποιούνται ανά κατηγορία: οι συνταξιούχοι του Δημοσίου απευθύνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα στα Διοικητικά Πρωτοδικεία. Το κρίσιμο στοιχείο παραμένει η τελική δικαστική κρίση, η οποία θα καθορίσει εάν η προσδοκία μικρότερων κρατήσεων θα συνοδευτεί και από επιστροφές.