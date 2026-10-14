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Νέα καθυστέρηση σημειώνεται στη δικαστική εξέταση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), καθώς η μείζων Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε να αναβάλει για δεύτερη φορά τη συζήτηση της υπόθεσης, ορίζοντας νέα ημερομηνία την 4η Νοεμβρίου 2026.

Η εκκρεμότητα έχει ιδιαίτερη σημασία για περίπου 450.000 συνταξιούχους, καθώς η δικαστική διαδικασία αφορά τη νομιμότητα του τρόπου με τον οποίο υπολογίζεται η συγκεκριμένη εισφορά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αμφισβήτηση του μη κλιμακωτού υπολογισμού της κράτησης, με την προσφυγή να θέτει και ζήτημα επιστροφής των διαφορών που ενδέχεται να έχουν προκύψει από την εφαρμογή του.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη μείζονα Ολομέλεια ως πρότυπη δίκη, λόγω της ευρύτερης σημασίας της για τους συνταξιούχους που υπόκεινται στην ΕΑΣ.

Γιατί αναβλήθηκε για δεύτερη φορά η συζήτηση

Η υπόθεση επρόκειτο να εξεταστεί σήμερα από τη μείζονα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπό την προεδρία της Σωτηρίας Ντούνη, με τη συμμετοχή του γενικού επιτρόπου της Επικρατείας Γεωργίου Βοΐλη.

Η διαδικασία αφορούσε αίτηση του Νίκου Αγγελάρα, πρώην προέδρου του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο προσφεύγων ζήτησε να παραστεί αυτοπροσώπως και να αναπτύξει ο ίδιος τις νομικές θέσεις του ενώπιον του δικαστηρίου.

Ανάλογο αίτημα είχε διατυπώσει και κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, τον περασμένο Ιούνιο, όταν η συζήτηση είχε αναβληθεί έπειτα από αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου.

Το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία και τα μέλη του αποσύρθηκαν σε διάσκεψη προκειμένου να εξετάσουν το αίτημα.

Μετά την επιστροφή τους στην έδρα, ανακοίνωσαν ότι το αίτημα απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.

Όπως διευκρινίστηκε, ο κ. Αγγελάρας έχει τη δυνατότητα να παρίσταται στο δικαστήριο και να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, όχι όμως να αναπτύξει αυτοπροσώπως τις θέσεις του.

Πώς αποφασίστηκε η νέα ημερομηνία

Μετά την απόρριψη του αιτήματός του, ο κ. Αγγελάρας υπέβαλε νέο αίτημα αναβολής της συζήτησης.

Ακολούθησε δεύτερη διακοπή της διαδικασίας, με τα μέλη της Ολομέλειας να αποσύρονται εκ νέου σε διάσκεψη.

Κατά την επιστροφή τους, ανακοίνωσαν ότι η υπόθεση δεν θα συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση, αλλά θα επανέλθει προς εξέταση στις 4 Νοεμβρίου 2026.

Πρόκειται για τη δεύτερη αναβολή της ίδιας υπόθεσης.

Η αρχική συζήτηση είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2026, ωστόσο τότε η διαδικασία μετατέθηκε κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.

Αυτή τη φορά, η αναβολή αποφασίστηκε μετά το αίτημα του προσφεύγοντος, το οποίο υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Τι αμφισβητείται στον υπολογισμό της ΕΑΣ

Η ουσία της δικαστικής διαφοράς αφορά τον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπάγονται στο σχετικό καθεστώς.

Η αίτηση που έχει κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο αμφισβητεί ειδικότερα τον μη κλιμακωτό υπολογισμό της εισφοράς.

Το ζήτημα που τίθεται είναι κατά πόσο ο συγκεκριμένος τρόπος εφαρμογής των κρατήσεων είναι ορθός και ποιες οικονομικές συνέπειες μπορεί να έχει για τους συνταξιούχους.

Μέσω της προσφυγής ζητείται η επιστροφή κάθε διαφοράς που προκύπτει από τον αμφισβητούμενο υπολογισμό της ΕΑΣ.

Παράλληλα, επιδιώκεται η διακοπή της παραγραφής των σχετικών αξιώσεων, ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα διεκδίκησης των ποσών που ενδέχεται να οφείλονται.

Επομένως, η υπόθεση δεν περιορίζεται σε μια θεωρητική ερμηνεία της νομοθεσίας, αλλά συνδέεται με πιθανές οικονομικές αξιώσεις συνταξιούχων, εφόσον η δικαστική κρίση δικαιώσει την προσφυγή.

Γιατί η υπόθεση αφορά 450.000 συνταξιούχους

Η υπόθεση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του αριθμού των συνταξιούχων που επηρεάζονται από την ΕΑΣ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τη δικαστική διαδικασία, το ζήτημα αφορά περίπου 450.000 συνταξιούχους, οι οποίοι αναμένουν να αποσαφηνιστεί ο τρόπος υπολογισμού των κρατήσεων.

Η παραπομπή της διαφοράς στη μείζονα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε από το 4ο Τμήμα του δικαστηρίου, λόγω της μείζονος σπουδαιότητάς της.

Η εξέτασή της με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης αποσκοπεί στην επίλυση ενός νομικού ζητήματος που παρουσιάζει ευρύτερο ενδιαφέρον και μπορεί να επηρεάσει την αντιμετώπιση συναφών υποθέσεων.

Πάντως, η δικαστική διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ουσίας.

Αυτό σημαίνει ότι, προς το παρόν, δεν έχει κριθεί δικαστικά εάν ο αμφισβητούμενος τρόπος υπολογισμού πρέπει να αλλάξει ούτε εάν προκύπτει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

Τι αναμένεται στις 4 Νοεμβρίου

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 2026, οπότε έχει προγραμματιστεί να επανέλθει η υπόθεση ενώπιον της μείζονος Ολομέλειας.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία αφορά τη συζήτηση της προσφυγής και δεν συνεπάγεται ότι θα εκδοθεί την ίδια ημέρα η τελική δικαστική απόφαση.

Η κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα εξετάσει το νομικό ζήτημα του υπολογισμού της ΕΑΣ και τις αξιώσεις που συνδέονται με την εφαρμογή του.

Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με περίπου 450.000 συνταξιούχους να αναμένουν τις εξελίξεις σε μια δικαστική διαδικασία που μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για τις κρατήσεις και τις ενδεχόμενες επιστροφές ποσών.

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