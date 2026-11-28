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Σε υποχρεωτική διακοπή των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 προχωρά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε τέσσερις Περιφέρειες της χώρας, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, το μέτρο θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Η υποχρεωτική παύση αφορά εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους, όπως οικοδομικές και τεχνικές εργασίες, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες και υπηρεσίες διανομής (delivery) με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Το μέτρο καλύπτει όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Ποιες δραστηριότητες εξαιρούνται

Από την υποχρεωτική διακοπή εξαιρούνται δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες απαραίτητες για την κοινωνία, όπως οι μονάδες υγείας, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση και οι μεταφορές.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται οι αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και οι υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών.

Ωστόσο, η συνέχιση της λειτουργίας τους επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο

Η εγκύκλιος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με την υποχρεωτική παύση εργασιών.

Ειδικότερα, η Επιθεώρηση Εργασίας θα επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο για τον οποίο διαπιστώνεται παράβαση των προβλεπόμενων μέτρων.

Σύσταση για τηλεργασία στις πληττόμενες περιοχές

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας απευθύνει σύσταση προς τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να εφαρμόσουν τηλεργασία, όπου η φύση των καθηκόντων και η οργάνωση της επιχείρησης επιτρέπουν την εξ αποστάσεως απασχόληση.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι μετακινήσεις των εργαζομένων στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από την κακοκαιρία.

Ευελιξία στα ωράρια και στις δηλώσεις στο ΕΡΓΑΝΗ

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουν τα ωράριά τους.

Συγκεκριμένα, στις περιοχές που επηρεάζονται από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, οι εργοδότες μπορούν να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τις αλλαγές στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής της έκτακτης εγκυκλίου.

Η δυνατότητα αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση αλλαγών στην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.