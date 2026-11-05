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Πρόστιμο ύψους 123.106,38 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά προμήθειας ραδιοφαρμάκων, αποδεχόμενη την πρόταση διευθέτησης διαφοράς που υπέβαλε η εταιρεία. Η υπόθεση αφορά την επιβολή όρου αποκλειστικής προμήθειας του ραδιοφαρμάκου F18-FDG, το οποίο χρησιμοποιείται στις διαγνωστικές εξετάσεις PET-CT από ιδιωτικά εργαστήρια συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εταιρεία επέβαλε κατά την περίοδο Αυγούστου 2021 – Μαρτίου 2022 περιορισμό που υποχρέωνε τα εργαστήρια να προμηθεύονται το συγκεκριμένο ραδιοφάρμακο από έναν μόνο προμηθευτή ημερησίως, παρουσιάζοντάς τον ως συμβατική υποχρέωση του ΕΟΠΥΥ, παρότι δεν προβλεπόταν τέτοιος όρος. Η πρακτική κρίθηκε ικανή να περιορίσει ουσιωδώς την πρόσβαση του μοναδικού ανταγωνιστή στην αγορά.

Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης που ολοκληρώνεται μέσω της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με την υπ’ αριθ. 923/2026 ομόφωνη Απόφασή της, αποδέχθηκε την Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλε η εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ και επέβαλε μειωμένο πρόστιμο για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω επιβολής αποκλειστικής προμήθειας, κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, ποσού 123.106,38 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά την αγορά προμήθειας του ραδιοφαρμάκου F18-FDG προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικούς παρόχους – εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής για τη διενέργεια εξετάσεων PET-CT. Η έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού εκκίνησε από καταγγελία επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο. Η εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, για την οποία είχαν συλλεχθεί επαρκή στοιχεία που στοιχειοθετούν παράβαση, υπέβαλε αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, σύμφωνα με την παρ. 16 της υπ’ αριθ. 790/2022 απόφασης της ΕΑ.

Σύμφωνα με την έρευνα, η εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ κατείχε δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά προμήθειας ραδιοφαρμάκων για απεικονιστικές εξετάσεις PET-CT από το 2019 έως και τους πρώτους μήνες του 2022. Κατά το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022, η ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ προέβη προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους – εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής στην επιβολή όρου συναλλαγής, ο οποίος, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες της αγοράς, κατέληξε σε εν τοις πράγμασι αποκλειστικότητα υπέρ της, διότι ήταν ικανός να περιορίσει ουσιωδώς την πρόσβαση του μοναδικού εναλλακτικού προμηθευτή στους πελάτες της αγοράς. Συγκεκριμένα, η ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ γνωστοποίησε ότι τα εργαστήρια απεικονιστικών εξετάσεων PET-CT δύνανται να προμηθεύονται το ραδιοφάρμακο F18-FDG από έναν μόνο προμηθευτή ανά ημέρα, ενώ η απαίτηση αυτή παρουσιάστηκε ως υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρότι, όπως προέκυψε από τα στοιχεία του φακέλου, τέτοιος όρος δεν περιλαμβανόταν στη σύμβαση. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της πρακτικής επιβεβαιώθηκε στην πράξη όταν η εταιρεία αρνήθηκε να εκτελέσει παραγγελίες σε συγκεκριμένο εργαστήριο απεικονιστικών εξετάσεων PET-CT, επειδή το τελευταίο είχε προγραμματίσει παραδόσεις ραδιοφαρμάκου από τον ανταγωνιστή την ίδια ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια ενωσιακή νομολογία, ο αποκλειστικός εφοδιασμός (συμφωνία/υποχρέωση αποκλειστικότητας) από επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση δύναται να στρεβλώσει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και συνιστά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, ως πρακτική που παράγει αποτελέσματα αποκλεισμού.

Η Ολομέλεια της ΕΑ αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της Έκθεσης του Εισηγητή, της Προτάσεως Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλε η εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ και την επιβολή προστίμου αξίας 123.106,38 ευρώ. Σημειώνεται, τέλος, ότι πρόκειται για την πρώτη υπόθεση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης που υπάγεται στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών της ΕΑ.