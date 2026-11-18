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Πρόστιμα συνολικού ύψους 586.030 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κατά το διάστημα 10–17 Νοεμβρίου 2026, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους, παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς και διακίνηση απομιμητικών προϊόντων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους 489.530 ευρώ, επιβλήθηκε στην επιχείρηση VESTA FOODS Α.Ε., για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων της κατηγορίας κρέατος.

Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο από τις 13 Μαρτίου έως και τις 10 Απριλίου 2026.

Στο ίδιο διάστημα επιβλήθηκαν επίσης:

• 30.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς.

• 66.500 ευρώ για παραβάσεις σχετικές με απομιμητικά προϊόντα. Στο πλαίσιο των ελέγχων κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 8.523 τεμάχια.