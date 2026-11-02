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Tη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 2.2 εκ. συνταξιούχων η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια αλλά και χωρίς κρατήσεις. Μάλιστα όπως γίνεται συνήθως τα χρήματα θα πιστωθούν από την Παρασκευή 27 του μηνός.

Ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι έκλεισαν το εν λόγω ηλικιακό όριο στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία τους τον τρέχοντα μήνα θα είναι ήδη 66.

Παράλληλα τα 400 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που παίρνουν (μόνο) σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Περισσότερο κερδισμένοι είναι: τα ζευγάρια συνταξιούχων που θα πάρουν διπλή ενίσχυση καθώς έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

– 270.000 συνταξιούχοι άνω των 65 ετών που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, αλλά στις 30/11 θα λάβουν απευθείας 400 ευρώ.

– 2 εκατ. συνταξιούχοι, ευάλωτοι και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ και από φέτος θα λαμβάνουν 400 ευρώ

Χαμένοι σε αυτήν την περίπτωση είναι οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που εισπράττουν χαμηλές συντάξεις και δε δικαιούνται το 400άρι σε αντίθεση με έναν υψηλοσυνταξιούχο ο οποίος θα λάβει την ενίσχυση αφού δε λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Παράλληλα στο τέλος Δεκεμβρίου στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων εισέρχεται το σύνολο των 2.5 εκ συνταξιούχων καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και θα χορηγείται πλέον ολόκληρη η αύξηση και σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το ποσοστό της ετήσιας αύξησης προκύπτει από τον μέσο όρο του πληθωρισμού και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Ετσι με βάση τις μακροοικονομικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, το ποσοστό της αύξησης διαμορφώνεται στο 2,8%, ενώ το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 807 εκατ. ευρώ.