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Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιείται η πρώτη τριετία για χιλιάδες εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι άρχισαν να συγκεντρώνουν προϋπηρεσία μετά το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων. Περίπου 150.000 μισθωτοί εκτιμάται ότι θα θεμελιώσουν δικαίωμα στην αντίστοιχη προσαύξηση, αν και το τελικό όφελος θα εξαρτηθεί από τις αποδοχές που ήδη λαμβάνουν.

Με κατώτατο μισθό αναφοράς τα 920 ευρώ μεικτά, η συμπλήρωση τριών ετών αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας αυξάνει το νόμιμο κατώτατο όριο στα 1.012 ευρώ, ενώ για εργαζομένους με εννέα χρόνια αναγνωρισμένου χρόνου και τρεις κατοχυρωμένες τριετίες, οι αποδοχές διαμορφώνονται στα 1.196 ευρώ μεικτά.

Τα ποσά αυτά ενδέχεται να μεταβληθούν από την 1η Απριλίου 2027, όταν προβλέπεται η επόμενη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Κάθε αύξηση της βασικής αμοιβής συμπαρασύρει και τις προσαυξήσεις προϋπηρεσίας, καθώς υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού.

Ποιοι κατοχυρώνουν την πρώτη τριετία το 2027

Το ισχύον σύστημα προβλέπει για τους υπαλλήλους που αμείβονται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό προσαύξηση 10% για κάθε συμπληρωμένη τριετία. Αναγνωρίζονται έως τρεις τριετίες, που αντιστοιχούν σε εννέα χρόνια προϋπηρεσίας και συνολική προσαύξηση έως 30%. Οι εργαζόμενοι που δεν είχαν συγκεντρώσει αναγνωρίσιμο χρόνο πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 ξεκίνησαν να θεμελιώνουν νέα προϋπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία επανήλθε η εφαρμογή των τριετιών. Επομένως, όσοι συμπληρώνουν τρία χρόνια αναγνωρίσιμης εργασίας από την αρχή του 2024 αποκτούν δικαίωμα στην πρώτη προσαύξηση από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Για έναν μισθωτό που άρχισε να συγκεντρώνει προϋπηρεσία τον Φεβρουάριο του 2024, η πρώτη τριετία ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2027, εφόσον δεν υπάρχουν διαστήματα που επηρεάζουν την αναγνώριση του απαιτούμενου χρόνου. Αντίστοιχα, για όσους ξεκίνησαν αργότερα, η ημερομηνία συμπλήρωσης μετατίθεται αναλόγως.

Πώς υπολογίζεται ο χρόνος εργασίας πριν από το «πάγωμα»

Διαφορετικός είναι ο υπολογισμός για όσους είχαν ήδη εργαστεί πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και διαθέτουν αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία.

Στην περίπτωσή τους, ο χρόνος που είχε κατοχυρωθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν χάνεται. Προστίθεται στον αναγνωρίσιμο χρόνο εργασίας που συγκεντρώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στη συμπλήρωση μιας τριετίας πριν από την αναστολή μπόρεσαν ήδη μέσα στο 2025 ή το 2026 να φτάσουν στο απαιτούμενο όριο και να αποκτήσουν τη σχετική μισθολογική προσαύξηση.

Αντίθετα, η περίοδος από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν προσμετράται για τη θεμελίωση νέας τριετίας, καθώς κατά το συγκεκριμένο διάστημα οι μισθολογικές ωριμάνσεις παρέμεναν σε αναστολή.

Με βάση μηνιαίο κατώτατο μισθό 920 ευρώ μεικτά, οι νόμιμες κατώτατες αποδοχές των υπαλλήλων, ανάλογα με την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, υπολογίζονται ως εξής:

Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία – Προσαύξηση Μεικτός μηνιαίος μισθός-

Χωρίς συμπληρωμένη τριετία 0% 920 ευρώ

Μία τριετία (3 έτη) 10% 1.012 €

Δύο τριετίες (6 έτη) 20% 1.104 €

Τρεις τριετίες (9 έτη) 30% 1.196 €

Η πρώτη συμπληρωμένη τριετία αντιστοιχεί σε επιπλέον 92 ευρώ μεικτά τον μήνα. Για έξι χρόνια αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας, η συνολική προσαύξηση ανέρχεται σε 184 ευρώ, ενώ για εννέα χρόνια φτάνει τα 276 ευρώ.

Πρόκειται για ποσά πριν από τις προβλεπόμενες κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές και φόρο εισοδήματος.

Για τους εργατοτεχνίτες ισχύει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού. Η προσαύξηση διαμορφώνεται στο 5% επί του κατώτατου ημερομισθίου ανά τριετία, με ανώτατο όριο τις έξι τριετίες, δηλαδή συνολικά 18 χρόνια αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας.

Με ημερομίσθιο αναφοράς τα 41,09 ευρώ, η μέγιστη προσαύξηση διαμορφώνεται επίσης στο 30%.

Πότε η συμπλήρωση τριετίας δεν φέρνει αύξηση

Η κατοχύρωση νέας τριετίας δεν σημαίνει σε όλες τις περιπτώσεις ότι ο εργαζόμενος θα δει περισσότερα χρήματα στον λογαριασμό του.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι η προσαύξηση προϋπηρεσίας μπορεί να συμψηφιστεί με τις αποδοχές που ήδη καταβάλλει ο εργοδότης, εφόσον αυτές είναι υψηλότερες από το νέο νόμιμο κατώτατο όριο.

Ενδεικτικά, για βασικό μισθό 920 ευρώ, η πρώτη τριετία ανεβάζει το κατώτατο ποσό στα 1.012 ευρώ μεικτά. Εάν όμως ένας υπάλληλος αμείβεται ήδη με 1.100 ευρώ, οι υφιστάμενες αποδοχές του υπερκαλύπτουν το ποσό που προκύπτει μετά την προσαύξηση.

Συνεπώς, ο εργοδότης δεν υποχρεούται αυτομάτως να αυξήσει τον μισθό του συγκεκριμένου εργαζομένου, καθώς εξακολουθεί να καταβάλλει αποδοχές υψηλότερες από το νόμιμο ελάχιστο.

Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει εάν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση εργασίας ή ατομική συμφωνία που κατοχυρώνει ευνοϊκότερη μεταχείριση και προβλέπει πρόσθετες αυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας.

Κατώτατος μισθός: Τα σενάρια για τον Απρίλιο του 2027

Νέα δεδομένα για τις αποδοχές των εργαζομένων αναμένεται να δημιουργήσει η προγραμματισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2027.

Η αναπροσαρμογή θα επηρεάσει άμεσα και την αξία των τριετιών, καθώς οι μισθολογικές προσαυξήσεις θα υπολογιστούν εκ νέου πάνω στο αυξημένο βασικό ποσό.

Εάν ο κατώτατος μισθός φτάσει στα 950 έως 960 ευρώ μεικτά, ένας υπάλληλος με μία αναγνωρισμένη τριετία θα δικαιούται νόμιμες κατώτατες αποδοχές μεταξύ 1.045 και 1.056 ευρώ τον μήνα.

Για εργαζόμενο με τρεις συμπληρωμένες τριετίες, δηλαδή εννέα χρόνια αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας, οι αντίστοιχες αποδοχές θα διαμορφωθούν από 1.235 έως 1.248 ευρώ μεικτά.

Οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί αποτελούν ενδεικτικά σενάρια και όχι οριστικοποιημένες αυξήσεις. Τα τελικά ποσά θα προκύψουν από την επίσημη απόφαση για τον κατώτατο μισθό του 2027.