Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το ελληνικό success story στον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και τη σημαντική αύξηση της απασχόλησης, καθώς και τις απαντήσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και του δημογραφικού, ανέδειξε σε σειρά διαδοχικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου στις οποίες συμμετείχε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στην Ουάσιγκτον το διήμερο 17 και 18 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η κα Κεραμέως συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο υψηλού επιπέδου που συνδιοργάνωσαν κορυφαίοι παγκόσμιοι οικονομικοί θεσμοί: η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το Peterson Institute for International Economics και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF).

Το συνέδριο, με τίτλο «Αγορές Εργασίας και Διαρθρωτικός Μετασχηματισμός σε Εποχές Αλλαγών: Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημογραφικές Αλλαγές», συγκέντρωσε ιδιαιτέρως σημαντικούς οικονομολόγους, ακαδημαϊκούς, επικεφαλής διεθνών οργανισμών και χαράκτες οικονομικής πολιτικής, με αντικείμενο τις τεκτονικές αλλαγές που φέρνουν η τεχνητή νοημοσύνη και οι δημογραφικές εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ιδιαίτερης μνείας χρήζει το γεγονός ότι η κα Κεραμέως συμμετείχε ως η μοναδική εν ενεργεία υπουργός μεταξύ των ομιλητών του συνεδρίου, σε πάνελ υψηλού συμβολισμού για τη χάραξη πολιτικής στην εργασία την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Συνομιλητές της ήταν ο Jason Furman, καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Harvard και ερευνητής του Peterson Institute και η Signe Krogstrup, μέλος της διοίκησης της Κεντρικής Τράπεζας της Δανίας. Τη συζήτηση συντόνισε η Manuela Francisco, Γενική Διευθύντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στο κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής της, η υπουργός σημείωσε ότι η μετάβαση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί παράλληλη επένδυση αφενός μεν στην τεχνολογία αφετέρου δε και κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό. Η κα Κεραμέως παρουσίασε το επιτυχημένο μεταρρυθμιστικό μοντέλο της Ελλάδας, αναδεικνύοντας ένα συνεκτικό πλέγμα στρατηγικά σχεδιασμένων πολιτικών που οδήγησαν στη δραστική μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, στα εκτεταμένα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης, με αιχμή τις ψηφιακές δεξιότητες, στην εμβληματική μεταρρύθμιση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία ενισχύει τη διαφάνεια, προστατεύει τους εργαζομένους και αντιμετωπίζει την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, καθώς και σε στοχευμένες πρωτοβουλίες που καθιστούν την αγορά εργασίας ανοιχτή σε όλους.

Αναφερόμενη στη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης, η υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη οι κυβερνήσεις να δρουν προληπτικά και αποφασιστικά, προτού οι τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν αλλαγές σε θέσεις εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ανέδειξε τη σημασία της συστηματικής χαρτογράφησης των αναγκών της αγοράς, της στοχευμένης επανακατάρτισης και της έμπρακτης στήριξης των εργαζομένων, ώστε να αποκτούν εγκαίρως τις δεξιότητες που οδηγούν σε νέες, πιο ποιοτικές και παραγωγικές θέσεις εργασίας. Στάθηκε, επίσης, στον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης —από το σχολείο έως την ανώτατη και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση— τονίζοντας πως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, η ικανότητα διαρκούς μάθησης και προσαρμογής είναι εξίσου πολύτιμη με τις ίδιες τις εξειδικευμένες γνώσεις.

Η κα Κεραμέως φιλοξενήθηκε επίσης στο διεθνούς κύρους Πανεπιστήμιο George Washington, στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων Elliott (Elliott School of International Affairs), όπου η υπουργός συνομίλησε με τον καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Υποθέσεων Χάρη Μυλωνά, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών, Ρωσικών και Ευρασιατικών Σπουδών (IERES), παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αντώνη Αλεξανδρίδη, καθώς και καθηγητών και φοιτητών του ιδρύματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η εντυπωσιακή ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς εργασίας, με αιχμή τη θεαματική μείωση της ανεργίας που έχει σημειώσει η χώρα μας, τη δυναμική αύξηση της απασχόλησης και τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών.

Η διήμερη επίσκεψη της κα Κεραμέως στην Ουάσινγκτον ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 με δύο ακόμα σημαντικές παρεμβάσεις στην έδρα της Παγκόσμιας Τράπεζας και στο Διεθνές Κέντρο Μελετών Woodrow Wilson.

Στην έδρα της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank), παρουσία στελεχών του διεθνούς οργανισμού, η υπουργός ανέλυσε την πορεία των βασικών δεικτών της ελληνικής αγοράς εργασίας και τους παράγοντες επιτυχίας των μεταρρυθμίσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του κοινωνικού διαλόγου, της οικοδόμησης συναινέσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της πολιτικής σταθερότητας ως θεμελιωδών προϋποθέσεων για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, τη συνεπή εφαρμογή και τη διατήρηση των μεταρρυθμίσεων σε βάθος χρόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον, θέτοντας πλήθος ερωτήσεων γύρω από την πρακτική εφαρμογή των πολιτικών και τον μηχανισμό επίτευξης συναινέσεων.

Στη συνέχεια, η κα Κεραμέως συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Woodrow Wilson International Center for Scholars, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους οργανισμούς έρευνας και ανάλυσης (think tanks) δημόσιας πολιτικής των ΗΠΑ με θέμα «Το Μέλλον της Εργασίας στην Ευρώπη: Δεξιότητες, Κοινωνικός Διάλογος και Διδάγματα από την Ελλάδα». Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η Keri Lowry, Αντιπρόεδρος Διεθνών Υποθέσεων του Κέντρου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της διπλωματικής και ερευνητικής κοινότητας, η υπουργός ανέδειξε τη μεταρρυθμιστική διαδρομή της Ελλάδας από την περίοδο της οικονομικής κρίσης έως σήμερα, εστιάζοντας στη σημασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου ως τον πλέον πρόσφορο τρόπο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την προσαρμογή των εργαζομένων στις τεχνολογικές αλλαγές.

«Σε όλες τις συναντήσεις, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων να ενημερωθούν διεξοδικά για τις ελληνικές μεταρρυθμιστικές πολιτικές που μέσα σε επτά χρόνια επέφεραν μια θεαματική ανατροπή, μεταμορφώνοντας την Ελλάδα από “παράδειγμα προς αποφυγή” σε διεθνές παράδειγμα προς μίμηση και πηγή τεχνογνωσίας στον ευρύτερο παγκόσμιο διάλογο.

Η πρόσκληση της χώρας μας να συμμετάσχει στις συγκεκριμένες, υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις, εκπροσωπούμενη από την κα Κεραμέως, επισφραγίζει τη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής προόδου, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά και διαμορφώνει τον παγκόσμιο διάλογο για το μέλλον της εργασίας με απτά αποτελέσματα και τεχνογνωσία», υπογραμμίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην ανακοίνωσή του.