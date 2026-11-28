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Σωρεία αγωγών καταθέτουν οι συνταξιούχοι που υφίστανται την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) προκειμένου να βρεθούν στον κύκλο των ωφελούμενων εφόσον η επικείμενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοίξει τον δρόμο για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ.

Η απόφαση αναμένεται στις αρχές του 2027 μετά τη θετική για τους συνταξιούχους εισήγηση του Γενικού Επιτρόπου, σύμφωνα με την οποία η εισφορά θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ (1.468 ευρώ για το 2026) και όχι στο σύνολο του ποσού όπως συμβαίνει σήμερα.

Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού οδηγεί σε μεγάλη ελάφρυνση της παρακράτησης, που μπορεί να φτάσει και τα 300 ευρώ στις υψηλές συντάξεις, καθώς και σε επιστροφές αναδρομικών σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Πάντως, το οικονομικό επιτελείο περιμένει την καθαρογραμμένη δικαστική απόφαση ώστε να καταρτίσει εναλλακτικά σενάρια με βάση τον δημοσιονομικό χώρο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ενάγοντος στο Ελεγκτικό Συνέδριο, γνωστό εργατολόγο Δημήτρη Μπούρλο, «η απόφαση θα αφορά καταρχάς τους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά για δύο έτη, ήτοι 2024 και 2025, συν το τρέχον έτος 2026. Επομένως, η αγωγή κλειδώνει την καταβολή των αναδρομικών εφόσον η απόφαση είναι θετική. Ωστόσο, για λόγους ισονομίας η απόφαση θα πρέπει να καλύψει και τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα».

Οι αγωγές

Ειδικότερα, όσοι καταθέσουν αγωγές έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026 μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά για τις κρατήσεις των ετών 2024, 2025 και 2026. Αντίθετα, όσοι προσφύγουν στη Δικαιοσύνη το 2027, η διεκδίκηση περιορίζεται, σύμφωνα με το ισχύον χρονικό πλαίσιο παραγραφής, στις κρατήσεις του 2025 και του 2026.

Σημειώνουμε ότι, κατά τον Γενικό Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το γεγονός ότι σήμερα η ΕΑΣ επιβάλλεται σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης συνιστά διαφορετική μεταχείριση που δημιουργεί ζήτημα παραβίασης της συνταγματικής αρχής της ισότητας και θα πρέπει η ευνοϊκή ρύθμιση της απαλλαγής να επεκταθεί με τρόπο που να διασφαλίζει ίση και αναλογική επιβάρυνση.

Παράλληλα, η εισήγηση επισημαίνει ότι η εφαρμογή του συντελεστή της ΕΑΣ στο σύνολο της σύνταξης, χωρίς προοδευτική κλιμάκωση επί του ποσού που υπερβαίνει το όριο, προκαλεί δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση. Οσο υψηλότερη είναι η σύνταξη τόσο μεγαλύτερη γίνεται η κράτηση, καθώς ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό και όχι μόνο στο υπερβάλλον τμήμα.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η εφαρμογή διαφορετικών συντελεστών ανά κλιμάκιο σύνταξης, με κάθε ποσοστό να επιβαρύνει αποκλειστικά το αντίστοιχο τμήμα του εισοδήματος. Με άλλα λόγια, η ΕΑΣ θα λειτουργεί με προοδευτικό τρόπο, όπως συμβαίνει με τη φορολογία, και όχι με την επιβολή ενός ενιαίου συντελεστή σε ολόκληρη τη σύνταξη.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2027 η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην τιμαριθμοποίηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων προκειμένου ένας συνταξιούχος που θα πάρει ετήσια αύξηση να μην περάσει σε υψηλότερο συντελεστή ΕΑΣ. Δηλαδή τα όρια των κλιμακίων το νέο έτος θα αυξηθούν κατά 2,8%, όσο δηλαδή και οι συντάξεις.

Το πρώτο όριο, για εισφορά 3%, ανεβαίνει από τα 1.468,01 στα 1.509,11 ευρώ. Το όριο για το 6% αυξάνεται στα 1.832,49 ευρώ, για το 7% στα 2.155,87 ευρώ, για το 9% στα 2.479,25 ευρώ, για το 10% στα 2.802,64 ευρώ, για το 12% στα 3.126,01 ευρώ, για το 13% στα 3.449,39 ευρώ και για το 14% στα 3.772,78 ευρώ.

Οι συντάξεις χηρείας των παλαιών συνταξιούχων

Καθεστώς δύο ταχυτήτων ισχύει για τις συντάξεις χηρείας μετά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Νόμου 5322/2026 που επανέφερε την κύρια σύνταξη χηρείας στο 70% για τους νεότερους δικαιούχους. Θυμίζουμε ότι καταργήθηκε η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που εργάζονται ή έχουν σύνταξη από ίδιο δικαίωμα. Ετσι, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, με την ενεργοποίηση του νόμου είδαν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται.

Ωστόσο, περίπου 100.000 συνταξιούχοι που χήρεψαν νωρίτερα από το 2016 εξακολουθούν να υφίστανται περικοπές – σαφώς ελαφρύτερες αφού μπορούσαν να επιλέξουν η περικοπή να εφαρμόζεται στη μικρότερη από τις δύο συντάξεις. Για παράδειγμα, αν μια χήρα ελάμβανε σύνταξη χηρείας 900 ευρώ και σύνταξη από ίδιο δικαίωμα 600 ευρώ, μπορούσε να επιλέξει να κοπεί κατά το ήμισυ η σύνταξη των 600 ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το θέμα καθώς σύλλογοι συνταξιούχων και νομικοί προειδοποιούν για νέο κύμα αγωγών με αιτία τη διαφορετική μεταχείριση των δικαιούχων που προσκρούει στην αρχή της ισότητας.