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Αυξημένο επίδομα γέννησης, με αναδρομική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, προβλέπει νέα νομοθετική παρέμβαση για τις οικογένειες που αποκτούν τέταρτο ή επόμενο παιδί. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή, ενώ στόχος είναι οι αναδρομικές διαφορές να καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών, προβλέποντας μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για κάθε νέα γέννηση από το τέταρτο παιδί και μετά.

Ειδικότερα, το επίδομα για το τέταρτο παιδί αυξάνεται από τα 3.500 στα 4.500 ευρώ, δηλαδή κατά 1.000 ευρώ ή περίπου 28,6%. Για κάθε επιπλέον παιδί μετά το τέταρτο, το ποσό θα αυξάνεται κατά ακόμη 1.000 ευρώ.

Σημαντική πρόβλεψη αποτελεί και η αναδρομικότητα της ρύθμισης. Οι οικογένειες που έχουν ήδη λάβει το επίδομα με βάση τα προηγούμενα ποσά θα δικαιούνται τη διαφορά, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.

Επίδομα γέννησης: Τα ποσά για κάθε παιδί

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νομοσχεδίου, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται από τον συνολικό αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη νέα γέννηση.

Με βάση την προτεινόμενη διάταξη, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Αριθμός παιδιών Ποσό επιδόματος Πρώτο παιδί 2.400 ευρώ Δεύτερο παιδί 2.700 ευρώ Τρίτο παιδί 3.000 ευρώ Τέταρτο παιδί 4.500 ευρώ Πέμπτο παιδί 5.500 ευρώ Έκτο παιδί 6.500 ευρώ

Για κάθε επόμενο παιδί μετά το τέταρτο, προβλέπεται πρόσθετη αύξηση 1.000 ευρώ στο συνολικό επίδομα.

Αντίθετα, τα ποσά για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο παιδί δεν μεταβάλλονται, καθώς οι αλλαγές επικεντρώνονται στις οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Πώς θα καταβάλλεται το επίδομα – Οι δύο δόσεις

Η διαδικασία πληρωμής δεν αλλάζει, καθώς το επίδομα γέννησης θα συνεχίσει να χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις, μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης.

Εφόσον ψηφιστεί η ρύθμιση, η κατανομή των ποσών θα γίνεται ως εξής:

Αριθμός παιδιών Πρώτη δόση Δεύτερη δόση Πρώτο παιδί 1.200 ευρώ 1.200 ευρώ Δεύτερο παιδί 1.350 ευρώ 1.350 ευρώ Τρίτο παιδί 1.500 ευρώ 1.500 ευρώ Τέταρτο παιδί 2.250 ευρώ 2.250 ευρώ Πέμπτο παιδί 2.750 ευρώ 2.750 ευρώ Έκτο παιδί 3.250 ευρώ 3.250 ευρώ

Αυτό σημαίνει ότι, για κάθε παιδί μετά το τέταρτο, το ποσό κάθε δόσης θα αυξάνεται κατά 500 ευρώ, ώστε η συνολική πρόσθετη ενίσχυση να ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.

Η αναπροσαρμογή θα καλύπτει και τις γεννήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026, εφόσον εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της νέας διάταξης.

Αναδρομικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική ισχύ των αυξημένων ποσών από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Με τον τρόπο αυτό, οι οικογένειες που απέκτησαν τέταρτο, πέμπτο, έκτο ή επόμενο παιδί από την αρχή του έτους θα δικαιούνται τη νέα ενίσχυση, ακόμη και εάν έχουν ήδη εισπράξει το επίδομα με το προηγούμενο καθεστώς.

Η καταβολή των αναδρομικών διαφορών προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2026.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο θα πιστωθούν τα επιπλέον ποσά διαφοροποιείται ανάλογα με το στάδιο πληρωμής στο οποίο βρίσκεται κάθε δικαιούχος.

Συγκεκριμένα:

Οικογένειες που έχουν εισπράξει και τις δύο δόσεις: Θα λάβουν εφάπαξ τη διαφορά που προκύπτει από την αύξηση του επιδόματος.

Οικογένειες που έχουν λάβει μόνο την πρώτη δόση: Θα εισπράξουν το επιπλέον ποσό που δικαιούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η νέα ρύθμιση.

Οικογένειες για τις οποίες εκκρεμεί η πληρωμή: Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα αναπροσαρμοσμένα ποσά και την προβλεπόμενη διαδικασία των δόσεων.

Με την αναδρομική εφαρμογή επιχειρείται να διασφαλιστεί ότι οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί στις αρχές του 2026 δεν θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με όσες αποκτήσουν παιδί μετά την ψήφιση του νόμου.

Χωρίς νέα αίτηση η καταβολή των επιπλέον ποσών

Η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει ότι δεν απαιτείται νέα αίτηση για την είσπραξη των αναδρομικών, όταν ο δικαιούχος έχει ήδη λάβει ολόκληρο το επίδομα ή την πρώτη δόση.

Ο επανυπολογισμός θα πραγματοποιηθεί με βάση τα νέα ποσά που αντιστοιχούν στον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας.

Επομένως, οι δικαιούχοι που έχουν ήδη ενταχθεί στη διαδικασία καταβολής δεν θα χρειαστεί να ξεκινήσουν εκ νέου τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών προκειμένου να εισπράξουν την πρόσθετη ενίσχυση.

Κεντρικός στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η μεγαλύτερη οικονομική στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, με αυξημένα ποσά κατά τη γέννηση τέταρτου και επόμενων παιδιών.

Πάντως, οι αλλαγές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προς ψήφιση.

Η ενεργοποίηση των νέων ποσών και η καταβολή των αναδρομικών προϋποθέτουν την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας.