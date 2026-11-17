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Περίπου 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι εξακολουθούν να περιμένουν την αναγνώριση πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, με την εκκρεμότητα να παραμένει άλυτη εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, εξαιτίας γραφειοκρατικών εμποδίων και δυσλειτουργιών του e-ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ή περισσότερα ταμεία, καταβάλλοντας επί σειρά ετών διπλές εισφορές, χωρίς αυτές να έχουν αποτυπωθεί πλήρως στο ύψος της κύριας σύνταξής τους.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, έμποροι και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι ασκούσαν ταυτόχρονα μισθωτή δραστηριότητα ή υπάγονταν υποχρεωτικά σε περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, στο ΤΣΜΕΔΕ και στον ΟΑΕΕ, καθώς και στα ταμεία αυτοαπασχολούμενων, όπως το ΤΕΒΕ, το ΤΑΕ και το ΤΣΑ.

Το οικονομικό διακύβευμα είναι σημαντικό, καθώς οι ενδιαφερόμενοι διεκδικούν προσαυξήσεις στις κύριες συντάξεις που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν τα 300 ευρώ μηνιαίως, ενώ τα αναδρομικά ποσά ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 10.000 ευρώ.

Τι προβλέπει το ασφαλιστικό πλαίσιο

Το πρόβλημα έχει τις ρίζες του στο ασφαλιστικό καθεστώς που ίσχυε πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου.

Τότε, η αξιοποίηση της παράλληλης ασφάλισης συνδεόταν κατά κύριο λόγο με τη δυνατότητα απονομής δεύτερης κύριας σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος πληρούσε τα απαιτούμενα κριτήρια θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ωστόσο, για σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων, η συμπλήρωση των προϋποθέσεων για δεύτερη σύνταξη αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Έτσι, οι πρόσθετες εισφορές που είχαν καταβάλει δεν μεταφράστηκαν σε αντίστοιχη αύξηση των συνταξιοδοτικών τους αποδοχών.

Το καθεστώς άλλαξε με τον νόμο 4387/2016, ο οποίος καθιέρωσε τη δυνατότητα αξιοποίησης του παράλληλου χρόνου ασφάλισης μέσω προσαύξησης της κύριας σύνταξης.

Ακολούθησε ο νόμος 4670/2020, με τον οποίο η σχετική ρύθμιση επεκτάθηκε στο σύνολο του παράλληλου χρόνου ασφάλισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Με τις συγκεκριμένες διατάξεις, οι επιπλέον εισφορές μπορούν να αξιοποιηθούν για την αύξηση της συνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς να είναι απαραίτητη η χορήγηση δεύτερης κύριας σύνταξης.

Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, εφαρμόζεται στους ασφαλισμένους που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά, αφήνοντας εκτός του συγκεκριμένου μηχανισμού τους παλαιότερους συνταξιούχους.

Η εκκρεμότητα για τους παλαιούς συνταξιούχους

Για όσους είχαν ήδη αποχωρήσει από την εργασία τους πριν από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, το ζήτημα της προσαύξησης λόγω παράλληλης ασφάλισης παραμένει ανοιχτό.

Οι κύριες συντάξεις τους είχαν εκδοθεί με βάση το προηγούμενο καθεστώς και στη συνέχεια επανυπολογίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2019, χωρίς να ενσωματωθούν οι πρόσθετες εισφορές από την παράλληλη ασφάλιση.

Το θέμα βρίσκεται εκ νέου στο προσκήνιο, καθώς ο e-ΕΦΚΑ αναμένει οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον τρόπο αντιμετώπισης της συγκεκριμένης εκκρεμότητας.

Το βασικό ζήτημα που πρέπει να αποσαφηνιστεί είναι εάν η αναγνώριση του πρόσθετου ασφαλιστικού χρόνου μπορεί να προχωρήσει μέσω ερμηνευτικής εγκυκλίου ή εάν θα χρειαστεί νέα νομοθετική παρέμβαση.

Μέχρι να υπάρξει σχετική απόφαση, χιλιάδες συνταξιούχοι παραμένουν σε αναμονή, χωρίς να γνωρίζουν πότε και με ποιον τρόπο θα εξεταστούν οριστικά οι οικονομικές διεκδικήσεις τους.

Πώς υποβάλλεται αίτημα στον e-ΕΦΚΑ

Οι συνταξιούχοι που είχαν παράλληλη ασφάλιση και αποχώρησαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα στον e-ΕΦΚΑ για την εξέταση των πρόσθετων εισφορών τους και την ενδεχόμενη αναπροσαρμογή της κύριας σύνταξής τους.

Στην αίτηση θα πρέπει να καταγράφονται τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία στα οποία υπάγονταν, τα χρονικά διαστήματα της παράλληλης ασφάλισης και το αίτημα αξιοποίησης των επιπλέον εισφορών.

Η υποβολή του αιτήματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την επίσημη καταγραφή της διεκδίκησης και την εξέταση ενδεχόμενων αναδρομικών ποσών. Ωστόσο, δεν συνεπάγεται αυτομάτως την έγκριση προσαύξησης ή την καταβολή αναδρομικών, καθώς εξακολουθεί να απαιτείται αποσαφήνιση του εφαρμοστέου πλαισίου.

Επιπλέον, η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Απαιτείται ενέργεια από τον ίδιο τον συνταξιούχο, ώστε να εξεταστεί ο ασφαλιστικός του φάκελος και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να προχωρήσει η έκδοση τροποποιητικής συνταξιοδοτικής απόφασης.

Ήδη, σε αρκετές περιπτώσεις, ο e-ΕΦΚΑ έχει ενημερώσει τους ενδιαφερομένους ότι τα αιτήματά τους βρίσκονται υπό επεξεργασία και σε αναμονή οδηγιών, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη εκκρεμότητα για τους περίπου 150.000 παλαιούς συνταξιούχους.