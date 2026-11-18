Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Περίπου 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι αναμένουν την αξιοποίηση εισφορών από παράλληλη ασφάλιση, διεκδικώντας αυξήσεις που μπορεί να ξεπεράσουν τα 300 ευρώ μηνιαίως και αναδρομικά άνω των 10.000 ευρώ, υπό προϋποθέσεις. Πρόκειται για ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου 2016, δηλαδή πριν από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, και είχαν διανύσει περιόδους παράλληλης ασφάλισης κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι ασφαλίζονταν ταυτόχρονα σε διαφορετικούς φορείς, είτε λόγω παράλληλης μισθωτής απασχόλησης είτε εξαιτίας υποχρεωτικής υπαγωγής τους σε περισσότερα ταμεία.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, στο ΤΣΜΕΔΕ και στον ΟΑΕΕ, αλλά και σε φορείς αυτοαπασχολουμένων, όπως το ΤΕΒΕ, το ΤΑΕ και το ΤΣΑ.

Αυξήσεις άνω των 300 ευρώ και αναδρομικά

Το οικονομικό διακύβευμα είναι σημαντικό, καθώς οι πρόσθετες εισφορές που καταβλήθηκαν επί σειρά ετών θα μπορούσαν, εφόσον αναγνωριστούν και συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να οδηγήσουν σε μηνιαίες αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν τα 300 ευρώ.

Παράλληλα, τα διεκδικούμενα αναδρομικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 10.000 ευρώ, ανάλογα με τον χρόνο παράλληλης ασφάλισης, τις εισφορές και την περίοδο για την οποία θα αναγνωριστεί τυχόν δικαίωμα καταβολής. Σύμφωνα με το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς, η αξιοποίηση των εισφορών από διαφορετικά ταμεία συνδεόταν κυρίως με τη θεμελίωση δεύτερης κύριας σύνταξης.

Ωστόσο, αρκετοί ασφαλισμένοι δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα οι επιπλέον καταβολές τους να μην μεταφραστούν σε αντίστοιχες συνταξιοδοτικές παροχές.

Το πλαίσιο άλλαξε με τον νόμο 4387/2016, ο οποίος εισήγαγε τη δυνατότητα προσαύξησης της κύριας σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης. Ακολούθησε ο νόμος 4670/2020, που επέκτεινε τη σχετική ρύθμιση στον παράλληλο χρόνο ασφάλισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Η εφαρμογή, ωστόσο, της συγκεκριμένης δυνατότητας αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά. Για τους παλαιότερους συνταξιούχους το πρόβλημα παραμένει, καθώς ο επανυπολογισμός των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2019 δεν περιέλαβε την προσαύξηση για τις πρόσθετες εισφορές τους.

Τι μπορούν να κάνουν οι συνταξιούχοι

Η αντιμετώπιση της εκκρεμότητας εξαρτάται από τις διευκρινίσεις που αναμένονται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν αρκεί μια ερμηνευτική εγκύκλιος ή εάν θα χρειαστεί νέα νομοθετική ρύθμιση.

Στο μεταξύ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης στον e-ΕΦΚΑ, αναφέροντας τα ταμεία στα οποία ασφαλίστηκαν, τις περιόδους παράλληλης καταβολής εισφορών και την επιθυμία αναπροσαρμογής της κύριας σύνταξής τους.

Η καταχώριση του αιτήματος είναι σημαντική για την επίσημη εξέταση της υπόθεσής τους, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται αυτόματη έγκριση αύξησης ή αναδρομικών.

Ήδη, σε αρκετές περιπτώσεις, ο e-ΕΦΚΑ έχει ενημερώσει ενδιαφερομένους ότι οι φάκελοί τους παραμένουν υπό επεξεργασία, εν αναμονή των αναγκαίων οδηγιών.