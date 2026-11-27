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Μισθό που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ μεικτά θα δικαιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2027 χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς ολοκληρώνεται ο πρώτος τριετής κύκλος αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά την επανενεργοποίηση των σχετικών προσαυξήσεων. Η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα στις αποδοχές, με την πρώτη τριετία να προσθέτει έως 92 ευρώ τον μήνα για όσους αμείβονται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Με βάση τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μεικτά, η συμπλήρωση τριών ετών αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας ανεβάζει το νόμιμο κατώτατο όριο στα 1.012 ευρώ, καθώς ενεργοποιείται προσαύξηση 10%.

Ωστόσο, η αλλαγή δεν συνεπάγεται αυτόματη αύξηση 92 ευρώ για όλους τους μισθωτούς. Το τελικό ποσό εξαρτάται από τις ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές, τον αναγνωρίσιμο χρόνο εργασίας και τις συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις που διέπουν κάθε εργασιακή σχέση.

Η εξέλιξη συνδέεται με το «ξεπάγωμα» των τριετιών την 1η Ιανουαρίου 2024, όταν άρχισε εκ νέου η προσμέτρηση προϋπηρεσίας έπειτα από σχεδόν 12 χρόνια αναστολής.

Πρώτη τριετία: Ποιοι αποκτούν δικαίωμα αύξησης

Από την αρχή του 2027 συμπληρώνεται η πρώτη πλήρης τριετία για όσους άρχισαν να συγκεντρώνουν αναγνωρίσιμο χρόνο εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2024.

Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος που απασχολείται συνεχώς από εκείνη την ημερομηνία, χωρίς προηγούμενη αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία, συμπληρώνει τρία χρόνια εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2027 και αποκτά δικαίωμα στην αντίστοιχη προσαύξηση.

Αντίθετα, για εργαζόμενο που προσλήφθηκε τον Μάρτιο του 2024, η συμπλήρωση της πρώτης τριετίας μεταφέρεται στον Μάρτιο του 2027, εφόσον έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος.

Συνεπώς, η ενεργοποίηση της αύξησης δεν γίνεται ταυτόχρονα για όλους. Κάθε περίπτωση εξετάζεται με βάση τον χρόνο προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται από το ισχύον πλαίσιο.

Πόσα χρήματα θα μπουν στον μισθό – Παραδείγματα

Το βασικό στοιχείο που καθορίζει το πραγματικό όφελος είναι η σχέση μεταξύ του σημερινού μισθού και του νέου νόμιμου κατώτατου ορίου μετά την προσθήκη της τριετίας.

Εργαζόμενος με μεικτές αποδοχές 920 ευρώ, ο οποίος αποκτά δικαίωμα στην πρώτη προσαύξηση, θα πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον 1.012 ευρώ. Η αύξηση ανέρχεται σε 92 ευρώ μεικτά τον μήνα.

Για έναν υπάλληλο που λαμβάνει ήδη 980 ευρώ, η πρόσθετη υποχρεωτική αύξηση περιορίζεται στα 32 ευρώ, ώστε οι αποδοχές του να φτάσουν στο προβλεπόμενο όριο.

Αντίστοιχα, εάν ο σημερινός μισθός διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ, η διαφορά που πρέπει να καλυφθεί είναι μόλις 12 ευρώ.

Δεν ισχύει το ίδιο για όσους αμείβονται με υψηλότερα ποσά.

Ένας εργαζόμενος που λαμβάνει 1.100 ευρώ μεικτά δεν δικαιούται υποχρεωτικά πρόσθετη αύξηση λόγω της πρώτης τριετίας, εφόσον ο μισθός του υπερβαίνει ήδη το νόμιμο κατώτατο όριο των 1.012 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, η προσαύξηση μπορεί να συμψηφιστεί με τη διαφορά μεταξύ των πραγματικά καταβαλλόμενων και των νόμιμων αποδοχών.

Τα παραδείγματα αφορούν υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης που υπάγονται στον νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Ευνοϊκότεροι όροι σε συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις μπορούν να διαφοροποιήσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Τα ποσά για μία, δύο και τρεις τριετίες

Για τους υπαλλήλους, η προσαύξηση προϋπηρεσίας ανέρχεται σε 10% για κάθε συμπληρωμένη τριετία, με ανώτατο όριο τις τρεις τριετίες, δηλαδή συνολικά 30%.

Με βάση τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μεικτά, τα αντίστοιχα νόμιμα κατώτατα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Μία τριετία: 1.012 ευρώ μεικτά.

1.012 ευρώ μεικτά. Δύο τριετίες: 1.104 ευρώ μεικτά.

1.104 ευρώ μεικτά. Τρεις τριετίες: 1.196 ευρώ μεικτά.

Διαφορετικό σύστημα εφαρμόζεται στους εργατοτεχνίτες, για τους οποίους προβλέπεται προσαύξηση 5% ανά συμπληρωμένη τριετία, με δυνατότητα αναγνώρισης έως έξι τριετιών και συνολικό ανώτατο ποσοστό 30%.

Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς ο τρόπος υπολογισμού της προϋπηρεσίας δεν είναι ενιαίος για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων.

Κατώτατος μισθός 960 ευρώ: Το σενάριο για τον Απρίλιο του 2027

Πρόσθετες μεταβολές στις αποδοχές ενδέχεται να προκύψουν από την επόμενη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται την άνοιξη του 2027.

Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 920 στα 960 ευρώ μεικτά, με πιθανή ημερομηνία εφαρμογής την 1η Απριλίου 2027.

Πρόκειται, ωστόσο, για ενδεχόμενο και όχι για οριστική κυβερνητική απόφαση.

Εφόσον υλοποιηθεί το συγκεκριμένο σενάριο, θα αναπροσαρμοστούν αντίστοιχα και τα ποσά που προκύπτουν από τις τριετίες.

Ο νόμιμος κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 1.056 ευρώ για μία τριετία, στα 1.152 ευρώ για δύο τριετίες και στα 1.248 ευρώ για τρεις τριετίες.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου μισθού.

Επομένως, οι εργαζόμενοι που έχουν κατοχυρώσει τριετίες επηρεάζονται και από κάθε επόμενη αύξηση της νόμιμης κατώτατης αμοιβής, με την επιφύλαξη του συμψηφισμού με υψηλότερες καταβαλλόμενες αποδοχές.

Προϋπηρεσία πριν από το 2012: Ποιος χρόνος αναγνωρίζεται

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το καθεστώς για εργαζομένους που είχαν συγκεντρώσει προϋπηρεσία πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, οπότε ανεστάλη η προσμέτρηση νέου χρόνου για τις σχετικές προσαυξήσεις.

Η προϋπηρεσία που είχε κατοχυρωθεί έως εκείνη την ημερομηνία δεν διαγράφηκε. Διατηρήθηκε και άρχισε να συμπληρώνεται εκ νέου από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Έτσι, ένας μισθωτός που είχε συμπληρώσει δύο χρόνια αναγνωρίσιμης απασχόλησης πριν από τον Φεβρουάριο του 2012 μπορούσε να κατοχυρώσει την πρώτη τριετία με ακόμη ένα έτος επιλέξιμης εργασίας μετά το «ξεπάγωμα».

Αντίθετα, το διάστημα από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση νέων τριετιών βάσει του συγκεκριμένου νομοθετικού μηχανισμού.

Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία, καθώς τα συνολικά χρόνια εργασίας δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τον χρόνο που αναγνωρίζεται για τις προσαυξήσεις.

Πώς γίνεται ο έλεγχος της προϋπηρεσίας

Για τους εργαζομένους που αμείβονται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, η αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί στον ίδιο εργοδότη.

Μπορεί να αφορά διαφορετικές επιχειρήσεις και ειδικότητες, εφόσον η απασχόληση εμπίπτει στις χρονικές περιόδους που προσμετρώνται.

Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, όπου εμφανίζονται στοιχεία ασφαλιστικού χρόνου, καθώς και μέσω του myErgani, για τα διαθέσιμα δεδομένα απασχόλησης.

Όπου χρειάζεται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν και βεβαιώσεις προηγούμενων εργοδοτών για την τεκμηρίωση της προϋπηρεσίας τους.

Ειδική προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις όπου ισχύουν κλαδικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, καθώς ενδέχεται να προβλέπονται διαφορετικοί ή ευνοϊκότεροι κανόνες υπολογισμού των προσαυξήσεων.

Το κρίσιμο στοιχείο για τον προσδιορισμό των νέων αποδοχών είναι ο συνδυασμός αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας, ισχύοντος κατώτατου μισθού και ήδη καταβαλλόμενων αποδοχών. Από αυτά τα δεδομένα θα προκύψει εάν ο εργαζόμενος δικαιούται πραγματική αύξηση και ποιο θα είναι το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλεται στη μισθοδοσία του από το 2027.