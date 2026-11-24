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Στην υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), τριετούς διάρκειας, που προβλέπει μισθολογικές αυξήσεις και σημαντικές εργασιακές ρυθμίσεις, προχώρησαν η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, έπειτα από πολύμηνες και απαιτητικές διαπραγματεύσεις.

Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), η Ένωση Τεχνικών και Χειριστών Υπαλλήλων ΟΛΠ και η Ένωση Μονίμων Υπαλλήλων ΟΛΠ, η νέα σύμβαση, που υπεγράφη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, διαμορφώνει ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον, κατοχυρώνοντας ικανοποιητικούς όρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, οι αυξήσεις και οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία καλύπτουν σε έναν βαθμό τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούν η ακρίβεια και οι πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν προσδιορίζεται το ακριβές ύψος των μισθολογικών αυξήσεων.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν βασικό πυλώνα της επιτυχημένης πορείας και της ανάπτυξης του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, συνεισφέροντας καθημερινά με την εμπειρία, τις γνώσεις και την κατάρτισή τους.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η υπογραφή της νέας σύμβασης δεν σηματοδοτεί το τέλος των διεκδικήσεών τους, τονίζοντας ότι θα παρακολουθούν την πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων και θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση των όρων εργασίας.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους για την αυξανόμενη ακρίβεια και την κατάσταση στους τομείς της δημόσιας υγείας και παιδείας, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις για την προστασία του εισοδήματος και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.