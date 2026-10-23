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Σε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων προχωρά ο e-ΕΦΚΑ, καθώς από τον Νοέμβριο του 2026 η διαδικασία περνά υποχρεωτικά σε ψηφιακό περιβάλλον. Οι ασφαλισμένοι του πρώην Δημοσίου θα μπορούν πλέον να καταθέτουν τα αιτήματά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς τη χειρόγραφη διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, ενώ από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμη και για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Όπως διευκρινίζει ο e-ΕΦΚΑ, η ψηφιοποίηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συνταξιοδοτικών παροχών, περιλαμβάνοντας την κύρια και επικουρική σύνταξη, το εφάπαξ, καθώς και τις παροχές που χορηγούνται από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Η νέα εφαρμογή αποτελεί μέρος του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού και αποσκοπεί στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, στη διευκόλυνση των ασφαλισμένων και στην επιτάχυνση της εξέτασης των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και πώς γίνεται η διαδικασία

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική καταχώριση της αίτησης είναι να έχει ολοκληρωθεί προηγουμένως η λύση της υπαλληλικής σχέσης του ενδιαφερομένου με το Δημόσιο.

Η αποχώρηση μπορεί να οφείλεται σε παραίτηση, συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας, σωματική ανικανότητα, αποστρατεία ή οποιονδήποτε άλλο λόγο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η πρόσβαση στη νέα ψηφιακή υπηρεσία θα γίνεται από την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet για την ταυτοποίηση του ασφαλισμένου.

Μετά τη σύνδεσή τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή:

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» → «Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ.» → «Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής».

Στη συνέχεια θα επιλέγουν την κατηγορία αίτησης που αντιστοιχεί στη σύνταξη ή στην παροχή την οποία επιθυμούν να διεκδικήσουν.

Τι ισχύει για τα προσωπικά στοιχεία και την προθεσμία των 15 ημερών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ορθή καταχώριση και ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων, καθώς τυχόν διαφορές μεταξύ των μητρώων ενδέχεται να μπλοκάρουν την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα ταυτοποίησης, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους μέσω του Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Παράλληλα, προβλέπεται εναλλακτική διαδικασία διόρθωσης των στοιχείων μέσω της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να απευθυνθεί στο Τμήμα Μητρώου εντός 15 ημερών, προσκομίζοντας εκτυπωμένη την προεπισκόπηση της αίτησής του, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι μετά την ηλεκτρονική αίτηση

Παρά την ψηφιοποίηση της αρχικής διαδικασίας, ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση του συνταξιοδοτικού του φακέλου.

Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή, θα πρέπει να εκτυπώσει το αποδεικτικό της αίτησης και να το παραδώσει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί.

Από εκείνο το σημείο, η υπηρεσία αναλαμβάνει τη συμπλήρωση των αναγκαίων υπηρεσιακών εγγράφων. Ανάλογα με την περίπτωση, θα συντάσσεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ ή e-ΔΑΥΚ) ή το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

Όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και των υπηρεσιακών στοιχείων, ο φάκελος θα αποστέλλεται στον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να ξεκινήσει η εξέταση του αιτήματος και η διαδικασία έκδοσης της σχετικής απόφασης.

Για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, η εξέταση θα πραγματοποιείται από τον e-ΕΦΚΑ. Αντίστοιχα, για τις παροχές που αφορούν το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, η διαδικασία θα συνεχίζεται μέσω του ΜΤΠΥ.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο ή το αντίγραφο του ΔΑΥΚ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και να εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση ή η αντίστοιχη διοικητική πράξη.

Με το νέο καθεστώς, επομένως, καταργείται η χειρόγραφη υποβολή της αίτησης, όχι όμως και τα επόμενα υπηρεσιακά στάδια που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.